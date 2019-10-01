В Министерстве иностранных дел ознакомились с реакцией офиса представителя по политическим вопросам от РМ в отношении численности молдавских граждан в Приднестровье и с удовлетворением отмечают внимательное отношение органов власти Молдовы к позиции Президента Приднестровской Молдавской Республики, включая цитирование его высказываний.
Очевидно, что вне зависимости от численных пропорций категорий населения, обладающих гражданством иных государств, включая Молдову, все граждане Приднестровской Молдавской Республики в равной степени находятся под всеобъемлющей защитой своих законных прав и интересов со стороны приднестровского государства. Именно факт перманентного вступления граждан РМ в гражданство Приднестровской Молдавской Республики является важным показателем доверия к руководству и органам государственной власти Приднестровья, сообщается на сайте ведомства.
Призываем молдавскую сторону вместо интерпретаций и манипуляций со статистикой сосредоточиться на более активном и содержательном участии в международных переговорах с Приднестровьем, работая над скорейшим исполнением взятых обязательств по решению актуальных проблем во имя интересов всех людей в наших республиках вне зависимости от их гражданско-правовой принадлежности.