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Продлит ли Россия контракт о транзите газа с Украиной?

Продлит ли Россия контракт о транзите газа с Украиной?

Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.

Глава государства допустил, что Украина в ближайшее время не успеет прийти к соглашению с Россией из-за своих внутренних законодательных и политических процедур, передает noi.md.

"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года... мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством" - заявил он на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

В обратном случае Москва согласна на определенное время, например – на год, продлить действующий договор на прокачку, отметил Путин. Контракт по транзиту Текущий контракт на поставку и транзит газа через территорию Украины истекает в 2019 года.

Условия нового соглашения обсуждаются на трехсторонних переговорах. Перед состоявшейся в сентябре встречей в Брюсселе глава украинского минэнерго Алексей Оржель заявил, что Киев поддержит позицию Еврокомиссии:

"Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома". После переговоров российская сторона предложила временно продлить действующий контракт. Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.

В Москве подчеркивают, что договор должен быть экономически привлекательным для России. Помимо этого, Украина должна представить план модернизации своей газотранспортной системы. Еще одним условием является урегулирование имеющихся споров "Газпрома" и "Нафтогаза" в международных арбитражах.

noi.md
  • Сегодня, 09:43
  • DTV
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