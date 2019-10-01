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Глава Миссии ОБСЕ обсудил в Тирасполе ситуацию в переговорном процессе

Глава Миссии ОБСЕ обсудил в Тирасполе ситуацию в переговорном процессе

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев встретился с главой Миссии ОБСЕ в РМ Клаусом Нойкирхом.

Ситуацию в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию и вопросы, которые планируется обсудить в рамках предстоящего заседания "5+2" в Братиславе обсудили в Тирасполе министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев и глава Миссии ОБСЕ в РМ Клаус Нойкирх, передает point.md со ссылкой на infotag.md

Игнатьев положительно оценил динамику взаимодействия с Миссией ОБСЕ.

"Было бы приятно, если бы с молдавскими коллегами мы работали в столь же интенсивном режиме. Но иногда и челночные усилия являются не менее эффективными, чем прямые контакты", - пригнал переговорщик Приднестровья.
  • Сегодня, 09:46
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