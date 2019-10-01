Dnestr.TV

 
0

На регате «Golden Canoe» приднестровцы первенствовали в гребле на байдарках

На регате «Golden Canoe» приднестровцы первенствовали в гребле на байдарках

Международные соревнования «Golden Canoe» на призы олимпийских чемпионов Николая Журавского и Виктора Ренейского отметили свой первый юбилей: они проводились уже в пятый раз.

Регата проходила в последние выходные сентября в память о первой золотой олимпийской медали. 30 сентября 1988 года Журавский и Ренейский, выступавшие в составе сборной СССР, выиграли в Сеуле золото в каноэ-двойке. В 1996 году они привезли серебро из Атланты.

В заездах на озере Валя Морилор приняли участие спортсмены из Кишинёва, Бельц, Оргеева, Новых Анен, Тирасполя, Бендер, Григориополя, Дубоссар и Рыбницы. В группе мастеров были ещё гребцы из Румынии и России, сообщает ИА Новости Приднестровья.
Хорошо себя показали юниоры (15-18 лет) в гребле на байдарке. Восемь из девяти финалистов на дистанции 200 м были из Приднестровья. Победителем стал 15-летний Андрей Драган. Следом за ним финишировали Евгений Чебан и Владислав Иванов. Все спортсмены – из Тирасполя.

На дистанции 2 км призовая тройка осталась неизменной, товарищей по команде на этот раз опередил Евгений Чебан. Победу в заездах двоек одержал также экипаж Драган – Чебан.

Вячеслав Сергеев из Тирасполя первенствовал на дистанции 2 км среди синьоров.

novostipmr.com
  • Сегодня, 09:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...
  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Ясско- Кишиневская наступательная операция в историческ ...
  • Санду прокомментировала разработку концепции автономии ...
  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна