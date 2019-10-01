Международные соревнования «Golden Canoe» на призы олимпийских чемпионов Николая Журавского и Виктора Ренейского отметили свой первый юбилей: они проводились уже в пятый раз.
Регата проходила в последние выходные сентября в память о первой золотой олимпийской медали. 30 сентября 1988 года Журавский и Ренейский, выступавшие в составе сборной СССР, выиграли в Сеуле золото в каноэ-двойке. В 1996 году они привезли серебро из Атланты.
В заездах на озере Валя Морилор приняли участие спортсмены из Кишинёва, Бельц, Оргеева, Новых Анен, Тирасполя, Бендер, Григориополя, Дубоссар и Рыбницы. В группе мастеров были ещё гребцы из Румынии и России, сообщает ИА Новости Приднестровья. Хорошо себя показали юниоры (15-18 лет) в гребле на байдарке. Восемь из девяти финалистов на дистанции 200 м были из Приднестровья. Победителем стал 15-летний Андрей Драган. Следом за ним финишировали Евгений Чебан и Владислав Иванов. Все спортсмены – из Тирасполя.
На дистанции 2 км призовая тройка осталась неизменной, товарищей по команде на этот раз опередил Евгений Чебан. Победу в заездах двоек одержал также экипаж Драган – Чебан.
Вячеслав Сергеев из Тирасполя первенствовал на дистанции 2 км среди синьоров.