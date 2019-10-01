Приднестровский республиканский банк представил информацию по денежным доходам и расходам населения республики в I полугодии 2019 года.
Согласно предоставленным данным, за первую половину текущего года денежные доходы граждан Приднестровской Молдавской Республики, полученные из различных источников, составили 7 784,8 млн рублей ПМР (около $483,5 млн по курсу ПРБ), увеличившись по сравнению с январём-июнем 2018 года на 13,6%, а с учётом темпов роста потребительских цен – на 8,2%. Дефлятор (изменение среднего уровня потребительских цен в I полугодии 2019 года к сопоставимому показателю предыдущего года) – равен 1,0498, сообщает newspmr.com
В среднем на душу населения денежные доходы в I полугодии 2019 года составили 2 794,3 рублей в месяц (около $173,6 по курсу ПРБ).
Номинальная сумма средств, остающихся в личном распоряжении граждан (объём денежных доходов за вычетом обязательных платежей и разнообразных взносов), возросла по отношению к сопоставимому уровню 2018 года на 14,1% – до 7 314,1 млн рублей (около $454,3 млн по курсу ПРБ), а их реальный объём, характеризующий количество материальных благ и услуг, которое на них можно приобрести, – на 8,6%.
В пресс-релизе ПРБ отмечается, что денежные доходы граждан Приднестровской Молдавской Республики в основном формировались за счёт (от итогового показателя денежных доходов): - заработной платы, выплаченной наёмным работникам, и предпринимательского дохода – 39,6%; - социальных трансфертов населению в виде пенсий, пособий и стипендий – 21,6%; - денежных переводов из-за рубежа – 10,2%.
Совокупные денежные расходы граждан за январь-июнь 2019 год возросли на 12,9% к базисному уровню и составили 7 714,1 млн рублей (около $479,1 млн по курсу ПРБ), или 2 768,9 рублей в месяц (около $172 по курсу ПРБ) на душу населения.
На расходы, связанные с текущим потреблением, направляется бόльшая часть имеющихся средств – 65,8% полученных доходов.
Обязательства граждан по налоговым платежам и сборам сформировали 4,6% совокупных расходов.