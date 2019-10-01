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Министерство по социальной защите и труду ПМР определило величину МРОТ на IV квартал 2019 года.

Министерство по социальной защите и труду ПМР определило величину МРОТ на IV квартал 2019 года.

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на IV квартал 2019 года.

Согласно приказу Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 18 сентября 2019 года, с 1 октября 2019 года на IV квартал 2019 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда:

- для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (бюджетные организации, предприятия малого бизнеса с количеством работников до 50 чел.):

а) для неквалифицированных работников – 1 611 руб.;

б) для квалифицированных работников – 1 772,1 руб.;

- для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

а) для неквалифицированных работников - 2 416,5 руб.;

б) для квалифицированных работников – 2 658,2 руб.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Вчера, 18:12
  • DTV
  • Просмотров: 22
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