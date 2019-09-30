Каждый первый рабочий четверг месяца Министерством экономического развития ПМР совместно с Государственной службой статистики проводят мониторинг цен на продовольственные товары на внутреннем рынке Приднестровской Молдавской Республики, в Республике Молдова и Украине.
При осуществлении мониторинга цен принимаются минимальные цены на сопоставимые продовольственные товары, в наиболее крупных торговых сетях, а также на центральных рынках республики.
Мониторинга цен, проведен 5 сентября 2019 года (в разрезе городов Приднестровской Молдавской Республики: Тирасполь, Бендеры и Рыбница), Украины и Республики Молдова.