В период с 27 сентября по 3 октября на территории республики зарегистрировано 215
заявлений и сообщений о преступлениях. По 162
из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР
за отчётный период было зарегистрировано: одно
убийство и один
грабёж (подозреваемые установлены по обоим преступлениям), 42
кражи (17 раскрыты по горячим следам), один
угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано девять
фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три
преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам).
Сотрудниками ОВД были разысканы десять
человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали восемь
госдолжников.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1134
административных протокола за нарушение Правил дорожного движения. Выявлено 14
водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.С 27 сентября по 3 октября на территории Приднестровья зарегистрировано восемь пожаров
. В результате пожара, который произошёл в Бендерах из-за неосторожного обращения с огнём, погиб один человек. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 19
административных протоколов. Из них: на территории г. Тирасполь – пять, в г. Бендеры, Слободзейском и Рыбницком районах – по три, в Григориопольском и Каменском районах – по два, а также один в Дубоссарском районе.mvdpmr.org