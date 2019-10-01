Dnestr.TV

 
0

Происшествия с 27 сентября по 3 октября

Происшествия с 27 сентября по 3 октября

В период с 27 сентября по 3 октября на территории республики зарегистрировано 215 заявлений и сообщений о преступлениях. По 162 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР за отчётный период было зарегистрировано: одно убийство и один грабёж (подозреваемые установлены по обоим преступлениям), 42 кражи (17 раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано девять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам).

Сотрудниками ОВД были разысканы десять человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали восемь госдолжников.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1134 административных протокола за нарушение Правил дорожного движения. Выявлено 14 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

С 27 сентября по 3 октября на территории Приднестровья зарегистрировано восемь пожаров. В результате пожара, который произошёл в Бендерах из-за неосторожного обращения с огнём, погиб один человек. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 19 административных протоколов. Из них: на территории г. Тирасполь – пять, в г. Бендеры, Слободзейском и Рыбницком районах – по три, в Григориопольском и Каменском районах – по два, а также один в Дубоссарском районе.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты
  • День Добра и Уважения
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Забастовка на одной из фабрик Приднестровья: работникам ...
  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Молдавские банки заблокировали счета приднестровских пр ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты
  • День Добра и Уважения
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна