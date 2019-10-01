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Названы зарплаты депутатов в Верховной Раде за сентябрь

Названы зарплаты депутатов в Верховной Раде за сентябрь

Арахамия получил 43,8 тысяч грн, Тимошенко - 37,1 тысяч грн., Бойко - 38,4 тысячи, а Рабинович - 37,4 тысячи.
Зарплата глав фракций и групп в Верховной Раде в сентябре составила от 37 тысяч до 46 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин в воскресенье, 6 октября, передает korrespondent.net.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в сентябре получил 43 817,98 гривен, его первый заместитель Александр Корниенко - 43 121,32 гривен.

Сопредседатели фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 38 420 и 37 468,18 гривен соответственно, Юлия Тимошенко (фракция Всеукраинское объединение Батьківщина) - 37 172,28 гривен.

Сопредседатели фракции Европейская солидарность Артур Герасимов и Ирина Геращенко за сентябрь получили 42 079,04 и 46 286,94 гривен соответственно, председатель фракции Голос Сергей Рахманин - 44 184,1 гривен.

Сопредседатели группы За будущее Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 45 234,97 и 45 234,97 гривен соответственно.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за сентябрь получили депутаты Михаил Макаренко (Оппозиционная платформа) и Михаил Цимбалюк (Батьківщина) - по 53 092,44 гривен.

Кроме того, всем депутатам начислено по 41 518 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Ранее сообщалось, что судьи Верховного суда в среднем зарабатывают от 200 до 300 тысяч гривен в месяц.

Напомним, в августе средняя зарплата украинцев резко снизилась. В большинстве областей люди получают зарплату в пределах 8-9 тыс грн.

korrespondent.net
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
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