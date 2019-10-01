Как сообщают СМИ, по дороге в сторону аэропорта произошла серьезная авария: микроавтобус Фольксваген столкнулся с легковым автомобилем этой же марки. В минивэне ехал приднестровский детский танцевальный коллектив. Сообщалось, что в микроавтобусе были дети – всего было госпитализировано более 10 человек (по последним данным, 11 раненых), в том числе 6 детей. Две девочки из ПМР остаются в больницах Кишинёва.
По факту аварии ведётся разбирательство.
Тем временем Президент Молдовы Игорь Додон уже обратился к правительству с просьбой ужесточить контроль и меры наказания за нарушение правил дорожного движения. В последнее время произошло несколько страшных ДТП из-за пьяных водителей. Больно, что в авариях страдают дети, пишет www.kp.md.
"Ситуация на национальных дорогах стала не только серьезной, но и крайне опасной, написал Игорь Додон на своей странице в сети facebook. - Рост числа дорожно-транспортных происшествий в последнее время, в результате которых - десятки раненых и погибших, включая детей, - вызывает серьезную обеспокоенность. Необходимы срочные, жесткие, конкретные меры максимальной эффективности, чтобы положить конец этим трагедиям".
По мнению президента Молдовы, методы, которые применялись и применяются в настоящее время должностными лицами по безопасности дорожного движения, не работают. Либо люди преступно некомпетентны, либо безразличны, либо их методы устарели. В обоих случаях требуется провести внутренние расследования и реформы.
"Я прошу правительство и парламент созвать специальные комитеты, чтобы предложить срочно внести ряд изменений в законодательство, ужесточить контроль и штрафы за нарушение правил дорожного движения. В то же время это и просьба к органам, уполномоченным уделять внимание борьбе с коррупцией среди лиц, ответственных за безопасность на транспорте, во всех аспектах. Безопасность на национальных дорогах должна стать одним из наших основных приоритетов, потому что речь идет о жизни людей", - отметил Игорь Додон.
Со своей стороны президент пообещал внести тему безопасности дорожного движения в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности.
"Я буду просить определить факторы, которые повлияли на ухудшение ситуации, и я попрошу план очень жестких действий и максимальной ответственности, план, который будет применен как можно скорее. Государство обязано обеспечить защиту граждан, и я лично позабочусь о том, чтобы эта защита обеспечивалась на высоком уровне. Безответственность и хаос, которые в настоящее время имеют место, надо искоренять," - заявил президент.