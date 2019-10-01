Dnestr.TV

 
0

Дети возвращались в Приднестровье со съемок телепередачи «Сила танца» - две девочки в реанимации

Дети возвращались в Приднестровье со съемок телепередачи «Сила танца» - две девочки в реанимации

Как сообщают СМИ, по дороге в сторону аэропорта произошла серьезная авария: микроавтобус Фольксваген столкнулся с легковым автомобилем этой же марки.
В минивэне ехал приднестровский детский танцевальный коллектив.
Сообщалось, что в микроавтобусе были дети – всего было госпитализировано более 10 человек (по последним данным, 11 раненых), в том числе 6 детей. Две девочки из ПМР остаются в больницах Кишинёва.

По факту аварии ведётся разбирательство.

Дети возвращались в Приднестровье со съемок телепередачи «Сила танца» - две девочки в реанимации

Тем временем Президент Молдовы Игорь Додон уже обратился к правительству с просьбой ужесточить контроль и меры наказания за нарушение правил дорожного движения. В последнее время произошло несколько страшных ДТП из-за пьяных водителей. Больно, что в авариях страдают дети, пишет www.kp.md.

"Ситуация на национальных дорогах стала не только серьезной, но и крайне опасной, написал Игорь Додон на своей странице в сети facebook.
- Рост числа дорожно-транспортных происшествий в последнее время, в результате которых - десятки раненых и погибших, включая детей, - вызывает серьезную обеспокоенность. Необходимы срочные, жесткие, конкретные меры максимальной эффективности, чтобы положить конец этим трагедиям".

По мнению президента Молдовы, методы, которые применялись и применяются в настоящее время должностными лицами по безопасности дорожного движения, не работают. Либо люди преступно некомпетентны, либо безразличны, либо их методы устарели. В обоих случаях требуется провести внутренние расследования и реформы.

"Я прошу правительство и парламент созвать специальные комитеты, чтобы предложить срочно внести ряд изменений в законодательство, ужесточить контроль и штрафы за нарушение правил дорожного движения. В то же время это и просьба к органам, уполномоченным уделять внимание борьбе с коррупцией среди лиц, ответственных за безопасность на транспорте, во всех аспектах. Безопасность на национальных дорогах должна стать одним из наших основных приоритетов, потому что речь идет о жизни людей", - отметил Игорь Додон.

Со своей стороны президент пообещал внести тему безопасности дорожного движения в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности.

"Я буду просить определить факторы, которые повлияли на ухудшение ситуации, и я попрошу план очень жестких действий и максимальной ответственности, план, который будет применен как можно скорее. Государство обязано обеспечить защиту граждан, и я лично позабочусь о том, чтобы эта защита обеспечивалась на высоком уровне. Безответственность и хаос, которые в настоящее время имеют место, надо искоренять," - заявил президент.
  • Вчера, 19:09
  • DTV
  • Просмотров: 39
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты
  • День Добра и Уважения
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • Труп бендерчанина с признаками насильственной смерти бы ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты
  • День Добра и Уважения
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • Труп бендерчанина с признаками насильственной смерти бы ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна