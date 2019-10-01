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Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аукцион

Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аукцион

Государственная служба судебных исполнителей МЮ ПМР сообщает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества, принадлежащего Евгению Васильевичу Шевчуку.

Как говорится на сайте ведомства ,аукцион состоится 25 октября 2019 года в 10.00 часов.

Предметом публичных торгов является арестованное недвижимое имущество, принадлежащее Евгению Васильевичу Шевчуку, а именно:

– Гараж, лит. 2, год постройки - 2010, металлический, окрашен, на бетонном фундаменте, выполнены роллетные ворота, площадью 21,7 кв.м. с правом долгосрочного пользования земельным участком площадью 24 кв.м., г. Тирасполь.
Минимальная начальная цена лота составляет –37 770,28 руб.
Сумма задатка составляет –3 777,02 руб. (10% от минимальной начальной цены).

– Однокомнатная квартира (с лоджией), общей площадью 76,4 кв.м, г. Тирасполь. Квартира в жилом состоянии, имеются сети водоснабжения, канализации, парового отопления, электроснабжения, газоснабжения, в помещении кухни встроенная мебель с мойкой, помещение санузла оборудовано унитазом, умывальником, душевой кабиной.
Минимальная начальная цена лота составляет – 683 651,24 руб.
Сумма задатка составляет – 68 365,12 руб. (10% от минимальной начальной цены).

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, предоставившие необходимые документы в соответствии с перечнем, обеспечившие поступление на счет организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.

Подведение итогов приема заявок осуществляется 25 октября 2019 года в 09.45 часов и оформляется соответствующим протоколом.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Государственной службы судебных исполнителей МЮ ПМР.
  • Вчера, 20:10
  • DTV
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