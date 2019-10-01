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Президент подписал закон об увеличении количества посылок заключённым

Президент подписал закон об увеличении количества посылок заключённым

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон, предусматривающий возможность направления большего количества посылок заключённым. Нововведение коснётся лиц, которые соблюдают установленный в учреждении исполнения наказаний порядок.

Как сообщает ИА Новости Приднестровья, в настоящее время осуждённому, отбывающему наказание в исправительной колонии общего режима, предоставлено право получать 6 посылок (передач) в год. После вступления закона в силу заключённый сможет получать их вдвое больше. В случае если осужденный будет признан злостным нарушителем порядка, количество посылок сократится до 6 единиц в год.

В исправительных колониях строгого режима заключённые смогут получать дополнительно 8 посылок, особого режима – дополнительно 3 посылки, количество передач в воспитательных колониях может быть больше – на 6 в год.

По мнению главы государства, выступившего с соответствующей законодательной инициативой на основании многочисленных обращений граждан, предложенная норма несет мотивационно-воспитательную функцию.

«Важно отметить, что получение осуждёнными посылок (передач) повышает уровень связи осуждённого с родными и близкими, что, в свою очередь, приводит к осознанию негативных последствий совершённого преступления и является одним из элементов предупреждения совершения осуждённым новых преступлений. Получение посылок (передач) также способствует тому, что степень социализации осуждённых повышается», - подчёркивается в тексте пояснительной записки.

Напомним, президентский законопроект был принят Верховным Советом 25 сентября сразу в двух чтениях.

novostipmr.com
  • Сегодня, 16:28
  • DTV
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