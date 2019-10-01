Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон, предусматривающий возможность направления большего количества посылок заключённым. Нововведение коснётся лиц, которые соблюдают установленный в учреждении исполнения наказаний порядок.
Как сообщает ИА Новости Приднестровья, в настоящее время осуждённому, отбывающему наказание в исправительной колонии общего режима, предоставлено право получать 6 посылок (передач) в год. После вступления закона в силу заключённый сможет получать их вдвое больше. В случае если осужденный будет признан злостным нарушителем порядка, количество посылок сократится до 6 единиц в год.
В исправительных колониях строгого режима заключённые смогут получать дополнительно 8 посылок, особого режима – дополнительно 3 посылки, количество передач в воспитательных колониях может быть больше – на 6 в год.
По мнению главы государства, выступившего с соответствующей законодательной инициативой на основании многочисленных обращений граждан, предложенная норма несет мотивационно-воспитательную функцию.
«Важно отметить, что получение осуждёнными посылок (передач) повышает уровень связи осуждённого с родными и близкими, что, в свою очередь, приводит к осознанию негативных последствий совершённого преступления и является одним из элементов предупреждения совершения осуждённым новых преступлений. Получение посылок (передач) также способствует тому, что степень социализации осуждённых повышается», - подчёркивается в тексте пояснительной записки.
Напомним, президентский законопроект был принят Верховным Советом 25 сентября сразу в двух чтениях.