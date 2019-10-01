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Совещание с главами госадминистраций: итоги и планы

Совещание с главами госадминистраций: итоги и планы

Вадим Красносельский заслушал представленную в ходе селекторного совещания главами государственных администраций информацию о положении дел в городах и районах республики. Ситуация на местах стабильная. Жизнедеятельность населенных пунктов обеспечивается в плановом режиме, сообщили Президенту. Руководители рассказали об основных событиях и мероприятиях минувшей недели и обозначили планы на предстоящую.

Как говорится на сайте Президента ПМР, один из первых вопросов, поднятых Вадимом Красносельским, – состояние детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на выезде из Кишинева. Ребята – воспитанники бендерского ДК им. Ткаченко. Роман Иванченко рассказал, что в оказании медицинской помощи в условиях стационара все еще нуждаются двое из шести пострадавших артистов. Остальные находятся дома. Глава государства, отметив, что ребятам и их родителям должна быть оказана поддержка, дал соответствующие поручения Руководителю Администрации Президента и Министру здравоохранения ПМР.

Столичного главу Президент спрашивал о подвижках в строительстве и оснащении деревянного храма, возведенного во имя новомучеников и исповедников, а также музея жертв политических репрессий. Они войдут в состав мемориального комплекса, заложенного год назад на месте массового расстрела граждан. Открытие церкви и музея запланировано на 30 октября. В этот день пройдет и траурная церемония перезахоронения эксгумированных останков погибших. Выездное совещание, цель которого оценить готовность объектов к открытию, запланировано на 15 октября. Президент отметил, что особое внимание должно быть уделено благоустройству прилегающей к комплексу территории.

В ближайших планах тираспольчан – закладка камня в основание будущего памятника Екатерине Великой. Это событие приурочат ко Дню города. Мероприятие проведут непосредственно 14 октября.

Бендеры – завтрашний именинник – начали праздновать еще в воскресенье. Торжества, посвященные 611-й годовщине первого летописного упоминания города, стартовали в Александро-Невском парке и цитадели крепости. Здесь чествовали лауреатов ежегодного городского конкурса «Бендерский пьедестал» и вручали награды достойнейшим жителям города, рассказал руководитель местной администрации Роман Иванченко. По его словам, посвященный городским именинам фестиваль продлился в парке Александра Невского до позднего вечера. Были развернуты подворья, так называемый турецкий базар, интерактивные и фотозоны, проводились тематические мастер-классы. Для детей и молодежи организовали игровые и спортивные секторы, в том числе экстремальные. Музыкальное сопровождение праздника обеспечили оркестр Главного штаба Министерства обороны ПМР, ВИА «Днестр», бендерские артисты, гости из Рыбницы и гордость Дубоссар – участница «Евровидения-2019» Анна Одобеску и известный исполнитель Ионел Истрати. Вечером небо над предпраздничными Бендерами осветил салют, предварило который огненно-пиротехническое шоу.

Президент отметил качество подготовки торжества, подчеркнув, что бендерчанам свойственен особый творческий подход к организации культурно-массовых мероприятий. «Это тот случай, когда совпадают желания и возможности. В городе появилась прекрасная площадка для проведения праздников. График мероприятий расписан практически на год вперед – до наступления холодов. Люди с удовольствием посещают парк, участвуют в фестивалях, к подготовке которых руководство города, профильные госслужбы, артисты подходят ответственно и творчески, стараясь разнообразить программы, привлекая все новые слои общества, местных жителей, иногородних и зарубежных гостей», – отметил Президент. Он напомнил о своем посыле главам всех городов и районов республики брать во внимание пример Бендер, благоустраивать зоны отдыха и помнить, что отдых, как и работа, должен быть качественно организован. Говорил Президент и о безопасности граждан, участвующих в массовых мероприятиях. Ее обеспечение – задача не только правоохранительных органов, но и местных администраций, подчеркнул Вадим Красносельский.

Вадим Красносельский проинформировал собеседников о предстоящем расширенном совещании с главами госадминистраций и руководством правительства, которое пройдет на площадке Администрации Президента ПМР, поручив подготовить вопросы для включения в повестку. Кроме того, Глава государства нацелил на активное участие в работе над проектом бюджета-2020.

president.gospmr.org
  • Сегодня, 16:33
  • DTV
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