В настоящее время идут переговоры с минским автозаводом о приобретении порядка 30 единиц автобусов на газомоторном топливе. Об этом сегодня в ходе расширенного аппаратного совещания сообщил глава госадминистрации Тирасполя Олег Довгопол.
Он подчеркнул, что речь идет об обновлении подвижного состава троллейбусного управления Тирасполя, опровергнув слухи о его возможном расформировании. «Никто об этом речи не ведет. Планируется обновить подвижной состав, который уже по три сорока отработал. Новые троллейбус мы оставляем. Старые хотим поменять на автобусы, которые будут работать на газе. И частично хотим обновить троллейбусы», – пояснил градоначальник, сообщается на сайте Госадминистрации г. Тирасполь и г. Днестровск.
По его словам, в городе назрела необходимость существенной реорганизации маршрутной сети. Это обусловлено тем, что большие троллейбусы передвигаются по центральным улицам, где не самый большой пассажиропоток, в отличие от ряда второстепенных улиц. «В связи с тем, что недостаточно эффективно на сегодняшний день работают частные перевозчики – маршрутные такси – уже есть на сегодняшний день перебои с вывозом пассажиропотока с Кировского микрорайона. Туда мы планируем запустить муниципальные автобусы. Поэтому принято решение о приобретении 12 больших трехдверных автобусов и 18 маленьких, которые смогут работать в режиме маршрутного такси. Так же планируем закольцевать городскими маршрутами Ближний Хутор, Суклею и Терновку. Это позволит нам охватить все близлежащие населенные пункты беспрепятственным доступом в г. Тирасполь», – пояснил Олег Довгопол.
Он особо подчеркнул, что приобретение новых автобусов цена проезда увеличиваться не будет. Во многом именно этим обусловлено решение закупить именно газомоторный транспорт. По словам мэра, в настоящее время замена сетей тяговых подстанций и всей инфраструктуры очень затратна материально, громоздка и неэффективна с точки зрения прокладки в микрорайоны с узкими улицами, где нужен малогабаритный подвижной состав. «В час-пик у нас очень большая проблема отвезти людей, а днем большие троллейбусы у нас возят воздух. В связи с этим планируется в максимум нагрузки выпускать весь подвижной состав, а днем, когда поток уменьшается, выпускать маленькие автобусы», – прокомментировал Олег Довгопол.
Глава города уточнил, что источником финансирования приобретения пассажирского транспорта выступит республиканский бюджет посредством Фонда капвложений, в котором на эти цели планируется заложить более 40 млн. рублей и для Тирасполя и для Бендер. Вопрос контракта на приобретение автобусов будет обсуждаться с директором МАЗа в рамках предстоящего инвестиционного форума. tirasadmin.org