Министр иностранных дел ПМР проинформировал Вадима Красносельского о ходе подготовки к проведению 9-10 октября в Братиславе встречи участников формата «5+2». По словам Виталия Игнатьева, приднестровские дипломаты ведут соответствующую работу с коллегами из российского МИДа. Проведен ряд консультаций с посредниками и наблюдателями переговорного процесса. Параметры предстоящего заседания и предлагаемую приднестровской стороной повестку обсудили с главой Миссии ОБСЕ.
«Повестка построена из нескольких блоков. Основное внимание уделено исполнению ранее достигнутых договоренностей в рамках пакета «Берлин плюс». Будут обсуждены такие актуальные для Приднестровья вопросы, которые не нашли своего решения по причине неготовности молдавской стороны, как телекоммуникации, проблема закрытия политически мотивированных уголовных дел, вопросы участия приднестровского автотранспорта в международном движении. Будем обсуждать также вопросы, связанные с апостилированием дипломов, поскольку этот механизм не в полной мере работает и не во всех государствах. Требуются определенные усилия со стороны Кишинева. Будем обсуждать проблематику давнего запрета на импорт топлива, ГСМ по северному участку железной дороги, а также перспективу полноценного использования моста через реку Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй (техническая оценка состояния моста была проведена, но результаты пока отсутствуют, и нам необходимо понимать, с какого момента данный объект заработает в полную силу)», – отметил в ходе совещания Виталий Игнатьев, сообщается на сайте Президента ПМР.
Обозначая новые для переговорной повестки вопросы, Министр иностранных дел ПМР выделил тему закрытия молдавскими банками счетов некоторых приднестровских предприятий, отнеся ее к категории гуманитарных. Виталий Игнатьев напомнил, что к решению вопроса подключился приглашенный ОБСЕ независимый австрийский эксперт Ильза Шустер.
Еще одна острая тема – импорт в Приднестровье лекарственных препаратов.
«Молдавская сторона планирует ввести очередной режим, так называемую вторую фазу контроля в пункте пропуска «Кучурганы», начиная с 1 февраля следующего года. Наша задача не допустить никаких дискриминационных действий, которые бы мешали гражданам Приднестровья получать продукты питания и лекарства, заниматься бизнесом и любыми формами деятельности. Никаких элементов экономического, таможенно-пограничного давления быть не должно», – подчеркнул Виталий Игнатьев, информируя Президента о выполняемой и предстоящей работе в данном направлении.
Среди планируемых к обсуждению в Братиславе тем значится и свобода передвижения, в частности, речь пойдет о недопустимости дискриминационных действий в отношении приднестровцев, находящихся на территории Молдовы. Кроме того, будет поднят вопрос о разработке молдавским юрлицом карьера на земле приднестровского кооператива, расположенного в Дубоссарском районе. Будет также предложено подписать протокольное решение по возвращению детей, которые остались без попечения родителей. Исключительно социально-гуманитарный вопрос давно требует разрешения и снятия молдавской стороной организационно-административных барьеров.
«Все участники переговорного процесса говорят, что мы работаем в рамках социально-гуманитарной повестки. Никакие другие вопросы, которые не имеют отношения к формату «5+2», обсуждаться не будут. Надеемся, что молдавская сторона также будет выполнять данные договоренности. Также рассчитываем, что нам удастся согласовать дату следующего заседания в формате «5+2», которое мы ожидаем в начале следующего года», – подытожил доклад министр.
Напутствуя главу внешнеполитического ведомства республики, Президент подчеркнул необходимость акцентировать внимание участников конференции на сроках исполнения договоренностей. Вадим Красносельский отметил, что переговорная повестка от встречи к встрече сохраняет ряд вопросов, некоторые из которых отнесены к категории решенных, но на практике соответствующие договоренности молдавской стороной не исполнены.
«Я считаю необходимым предложить нашим партнерам, посредникам, наблюдателям, молдавской стороне определиться со сроками исполнения по таким важным вопросам, как телекоммуникации, прекращение политически мотивированных уголовных дел и так далее. Это вопросы, которые перетекают из одного протокола в другой. Если есть договоренность, то должен быть четко определен срок реального исполнения. Очень трудно переходить к обсуждению новых вопросов, когда не исполнены старые договоренности. Надо убедить коллег взять на себя обязательства в конкретные сроки исполнить те решения, которые подписаны. Это очень важно», – нацелил официального приднестровского переговорщика Президент ПМР. При этом Вадим Красносельский подчеркнул, что приднестровской стороной все обязательства исполняются своевременно и в полном объеме.
Говоря об актуальных вопросах, включенных в повестку предстоящей встречи, Вадим Красносельский подчеркнул, что они представляют социально-гуманитарный сектор и затрагивают экономику, сферу образования, передвижение граждан и перемещение грузов. Что касается банковского вопроса, то по поручению Президента ПМР Виталий Игнатьев озвучит приднестровскую инициативу о проведении международными экспертами независимого аудита в банковском секторе с тем чтобы снять и не допускать впредь голословных обвинений в адрес приднестровских предпринимателей в «отмывании» денежных средств и финансировании терроризма.