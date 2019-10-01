Советник премьер-министра РМ Владислав Кульминский, касаясь предстоящего раунда переговоров в формате "5+2", который состоится в Братиславе, исключил возможность обсуждения особого статуса Приднестровья.
Он отметил в интервью Europa Libera, что по итогам переговоров в Братиславе, "возможно, будет утвержден протокол, аналогичный предыдущим встречам, но в нем будут отражены по большей части технические, а не глобальные вопросы", передает point.md со ссылкой на infotag.md
"Там не будет говориться о статусе, о политических вопросах или о чем-то подобном. По большей мере, будут освещены проблемы, которые обсуждаются на переговорах уже долгое время", - сказал советник.
Он назвал основной проблемой то, что "в рамках правящей коалиции приднестровское урегулирование не обсуждалось" из-за "диаметрально противоположных взглядов".
Кульминский признал, что повестка администрации президента в данном вопросе отличаться от правительственной - "и это нормально, что подходы - разные".
"Если вы спросите, существует ли совместная стратегия, я вынужден сказать "нет". Ее еще только нужно обсудить и согласовать. Потому что, в конце концов, главная задача или цель коалиции - это внутренние реформы (реформа прокуратуры, реформа судебной системы и т. д.). А другие, даже чрезвычайно важные вопросы, еще не затронуты. Но, думаю, что в конечном итоге, к этим вопросам будет найден подход, это необходимо обсудить, и я надеюсь, что будут найдены определенные точки соприкосновения", - отметил советник.