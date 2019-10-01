Депутаты Верховного Совета намерены повысить уровень защиты детей от противоправной информации в интернете. Речь идет о склонении или вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья либо для жизни и здоровья иных лиц.
Парламентарии предлагают внести изменения и дополнения в законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»передает ИА Новости Приднестровья.
Авторы законопроектов считают, что реакция властей на действия деструктивного характера должна быть незамедлительной. При получении от провайдера хостинга уведомления о необходимости удаления раздела сайта или интернет-страницы, содержащих информацию, распространение которой в республике запрещено, владелец сайта обязан их удалить незамедлительно. Сейчас действует норма, в соответствии с которой на это отводятся сутки, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.