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Владельцев сайтов могут обязать незамедлительно удалять запрещенную информацию

Владельцев сайтов могут обязать незамедлительно удалять запрещенную информацию

Депутаты Верховного Совета намерены повысить уровень защиты детей от противоправной информации в интернете. Речь идет о склонении или вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья либо для жизни и здоровья иных лиц.

Парламентарии предлагают внести изменения и дополнения в законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»передает ИА Новости Приднестровья.

Авторы законопроектов считают, что реакция властей на действия деструктивного характера должна быть незамедлительной. При получении от провайдера хостинга уведомления о необходимости удаления раздела сайта или интернет-страницы, содержащих информацию, распространение которой в республике запрещено, владелец сайта обязан их удалить незамедлительно. Сейчас действует норма, в соответствии с которой на это отводятся сутки, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.

Законопроекты подготовлены ко второму чтению.

novostipmr.com
  • Сегодня, 22:26
  • DTV
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