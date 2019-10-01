Примерно через месяц после аварии со смертельным исходом в селе Варница власти опубликовали новую информацию.
Погибший таможенник работал на таможенном посту в Хырбовэц, его смена длилась уже 8 часов, когда произошло столкновение. То есть на момент аварии он находился на работе, сообщили представители таможенной службы по запросу tv8.md, передает point.md
"Сотрудник таможни был принят на работу в 1999 году, а с 2008 года он исполняет обязанности главного инспектора на посту внутреннего таможенного контроля Хырбовэц. Он осуществлял таможенный контроль и таможенное оформление по требованию декларантов", - указывается в ответе представителей таможенной службы.
Также сообщается, что рабочая программа таможенного поста Хырбовэц не прерывается, и деятельность обеспечивается в четыре смены в соответствии с графиком обслуживания.
С другой стороны, глава инспектората полиции Бендер Еуджен Брага заявил, что причина аварии пока не известна, так как до сих пор нет результатов экспертизы, проведенной по этому делу.
"Уголовное дело находится в ведении полиции Бендер и координируется муниципальной прокуратурой Бендер. Экспертиза началась сразу после возбуждения уголовного дела, в том числе и автотехническая ... Когда результаты будут готовы, у нас будет больше информации. Расследование обстоятельств ДТП продолжается", - сообщил Еуджег Брага.
Напомним, что в аварии погиб 61-летний сотрудник таможни. Автомобиль Dacia Duster, за рулем которого находился мужчина, столкнулся с поездом, следующим по маршруту "Кишинев - Одесса".