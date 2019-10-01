Сегодня в Братиславе начинаются переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5 + 2".
Встреча будет проходить под эгидой председателя ОБСЕ, министра иностранных дел и европейской интеграции Словакии Мирослава Лайчака, а также специального представителя действующего председателя ОБСЕ со стороны Словакии по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини, передает point.md со ссылкой на tv8.md
В переговорах, которые официально называются «Постоянная конференция по политическим вопросам в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию в формате 5+2», примут участие представители Молдовы и приднестровского региона, посредники со стороны ОБСЕ, России и Украины, а также наблюдатели Евросоюза и США.
Во время встречи в формате "5+2" рассмотрят этап реализации мер по укреплению доверия, согласованных в пакете «Берлин-плюс», и будут проанализированы приоритетные вопросы для дополнительных мер по укреплению доверия.