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Новый раунд переговоров в формате "5+2" стартует в Братиславе

Новый раунд переговоров в формате "5+2" стартует в Братиславе

Сегодня в Братиславе начинаются переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5 + 2".

Встреча будет проходить под эгидой председателя ОБСЕ, министра иностранных дел и европейской интеграции Словакии Мирослава Лайчака, а также специального представителя действующего председателя ОБСЕ со стороны Словакии по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини, передает point.md со ссылкой на tv8.md

В переговорах, которые официально называются «Постоянная конференция по политическим вопросам в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию в формате 5+2», примут участие представители Молдовы и приднестровского региона, посредники со стороны ОБСЕ, России и Украины, а также наблюдатели Евросоюза и США.

Во время встречи в формате "5+2" рассмотрят этап реализации мер по укреплению доверия, согласованных в пакете «Берлин-плюс», и будут проанализированы приоритетные вопросы для дополнительных мер по укреплению доверия.

Point.md
  • Вчера, 18:04
  • DTV
  • Просмотров: 33
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