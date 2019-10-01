Бендерские милиционеры подвели итоги работы за девять месяцев. Министр внутренних дел ПМР генерал-майор милиции Руслан Мова принял участие в рабочем совещании. Начальник УВД г. Бендеры полковник милиции Дмитрий Каргаполов доложил о состоянии оперативной обстановки и результатах проделанной работы.
Необходимо отметить, что с начала 2019 года криминогенная обстановка была стабильной и под полным контролем органов внутренних дел. В период с января по сентябрь было зарегистрировано 521 преступление, совершённое на территории обслуживания УВД г. Бендеры, что на 146 меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщается на сайте МВД ПМР.
Результаты борьбы с преступностью в первую очередь необходимо оценивать по уровню раскрываемости и немедленному реагированию органов внутренних дел на противоправные деяния. По итогам трёх кварталов процент раскрываемости составил 92,1. Это выше показателей прошлого года (в 2018 г. – 80,2%) и среднего уровня по республике. Убийства, разбои, грабежи, изнасилования, хулиганства – все преступления этих категорий расследованы и раскрыты.
«Сотрудники Бендерского УВД справились с задачами по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Мы работали слаженно и согласованно. Одна из основных задач руководства УВД г. Бендеры – укрепление профессионального кадрового потенциала и повышение престижа службы в органах внутренних дел. Мы уделяем особое внимание не количественному показателю укомплектованности, а качественному подбору кандидатов на прохождение службы в ОВД ПМР. Стараемся повышать и эффективность повседневной деятельности наших подразделений», – отметил в своем докладе руководитель бендерской милиции.
«Прошедшие девять месяцев оперативно-служебной деятельности в органах внутренних дел – это контрольная позиция. Впервые за десять лет в Бендерах статистические данные отразили не только снижение зарегистрированных преступлений, но и высокий уровень раскрытых противоправных деяний. За всеми цифрами стоит громадный труд каждого из нас. И он будет по достоинству оценён», – подчеркнул министр внутренних дел Руслан Мова.
Глава МВД высоко оценил достигнутые за отчётный период положительные результаты, обозначил приоритетные задачи на будущее. Обращаясь к личному составу УВД г. Бендеры, Руслан Мова отметил, что милиционеры обязаны идти в ногу со временем, мир не стоит на месте, и всё новое, что развивается в наш век, мы должны внедрять в нашу повседневную деятельность.
«Нам есть ещё над чем работать. В ближайшее время мы обеспечим сотрудников сначала наружных, а потом и всех других служб новыми свитерами. Это современная, очень удобная тёплая вещь для милиционера в межсезонье», – поделился планами на будущее генерал-майор милиции.
В Бендерах многие службы УВД дислоцируются в разных зданиях и помещениях, а некоторые подразделения – в разных районах города. Это крайне неудобно и весьма усложняет оперативную деятельность всего УВД. Министр отметил, в скором времени эта проблема будет решена. Разброс по службам недопустим. Будет определено место, в котором будут сконцентрированы все рабочие места. mvdpmr.org