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В центре Москвы откроется Торговый дом Приднестровья

В центре Москвы откроется Торговый дом Приднестровья

Работу Приднестровского международного инвестиционно-экономического форума - 2019 открыла пленарная сессия «Будущее Приднестровья: вызовы, механизмы, стратегии достижения успеха».

Модератор сессии, председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Российской Федерации Максим Черешнев отметил, что сотрудничество с Правительством ПМР началось год назад, сообщает ИА Новости Приднестровья.

Сегодня достигнута конкретная договорённость о том, что Совет по развитию внешней торговли будет представлять приднестровские предприятия на рынке РФ. Хорошей площадкой для этого, по словам Максима Черешнева, станет Торговый дом Приднестровья. Здание уже есть. Оно расположено в центре Москвы (ул. Красная Пресня). В Торговом доме экономические агенты из Приднестровья смогут проводить встречи и презентации.

Информация о приднестровских предприятиях есть на сайте Совета по развитию внешней торговли РФ, сообщил Максим Черешнев, добавив, что в перспективе её станет больше. Он порекомендовал приднестровскому бизнесу активнее включаться в онлайн-торговлю. Это перспективное направление. Торговля в интернете составляет около 10 % от всего товарооборота РФ. На сегодняшний день свою продукцию активно продаёт онлайн только ТПФ «Интерцентр Люкс».

novostipmr.com
  • Вчера, 15:30
  • DTV
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