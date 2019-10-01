Работу Приднестровского международного инвестиционно-экономического форума - 2019 открыла пленарная сессия «Будущее Приднестровья: вызовы, механизмы, стратегии достижения успеха».
Модератор сессии, председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Российской Федерации Максим Черешнев отметил, что сотрудничество с Правительством ПМР началось год назад, сообщает ИА Новости Приднестровья.
Сегодня достигнута конкретная договорённость о том, что Совет по развитию внешней торговли будет представлять приднестровские предприятия на рынке РФ. Хорошей площадкой для этого, по словам Максима Черешнева, станет Торговый дом Приднестровья. Здание уже есть. Оно расположено в центре Москвы (ул. Красная Пресня). В Торговом доме экономические агенты из Приднестровья смогут проводить встречи и презентации.
Информация о приднестровских предприятиях есть на сайте Совета по развитию внешней торговли РФ, сообщил Максим Черешнев, добавив, что в перспективе её станет больше. Он порекомендовал приднестровскому бизнесу активнее включаться в онлайн-торговлю. Это перспективное направление. Торговля в интернете составляет около 10 % от всего товарооборота РФ. На сегодняшний день свою продукцию активно продаёт онлайн только ТПФ «Интерцентр Люкс».