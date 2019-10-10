Вода более чем в 75% колодцев страны небезопасна для употребления и не соответствует санитарным нормам. Такие данные представила МОЛДПРЕС врач-гигиенист Лилиана Карп из Национального агентства общественного здоровья РМ /НАОЗ/.
По ее словам, в 2018 году было отобрано и исследовано более 12 тысяч проб из источников водоснабжения в стране. «Результаты мониторинга качества питьевой воды в колодцах за последние три года показывают высокий уровень несоответствия как химическим, так и микробиологическим параметрам. Такая ситуация характерна для подземных вод и определяется прежде всего отсутствием централизованных канализационных систем, необустройством населенных пунктов, расположением уборных, туалетов и мусорных свалок в непосредственной близости от колодцев. Большая часть нарушений обнаружена в артезианских скважинах, вода из этих источников превышала предельные показатели содержания фтора и бора. Самая неблагоприятная ситуация с водоснабжением отмечается в районах Анений Ной, Штефан-Водэ, Каушанском, Фалештском, Унгенском, Рышканском, Хынчештском и Оргеевском районах», - уточнила Карп.
Специалист отметила, что в городском секторе ситуация с водоснабжением лучше: более 97% граждан имеют доступ к водопроводу, а в сельской местности - около 43%. «В столице водопроводная вода безопасна и соответствует санитарным нормам», - добавила врач.
Почти 60% сельского населения используют воду из колодцев для текущего потребления. Данные из этих источников показали, что более чем в 75% колодцев вода не соответствует требованиям. «В большом количестве колодцев количество нитратов превышает максимально допустимую концентрацию в несколько раз», - заключила Лилиана Карп.