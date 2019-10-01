Человеком, задержанным на 30 дней по делу, в котором Владимир Плахотнюк подозревается в отмывании денег, является Виктор Гаммер, о котором мало информации в публичном пространстве.
По словам прокуроров, подозреваемый обвиняется в соучастии в отмывании денег, предполагается, что он фиктивно управлял торговой компанией-резидентом, через которую были переведены деньги, пишет point.md со ссылкой на zdg.md
Лишь один человек по имени Виктор Гаммер зарегистрирован в Регистре населения Республики Молдова. В то же время данные Государственной регистрационной палаты показывают, что Виктор Гаммер является администратором компании Gammer SRL, основателем и администратором Fredex SRL, обе основаны в 90-х годах.
Также, по словам источников издания, в деле фигурирует и администратор компании Tehnomet Group SRL, которой до 2017 года управлял Андрей Вартичан, а в настоящее время ее возглавляет Владимир Верин.
Отметим, что 30 августа вице-спикер парламента Александр Слусарь сообщил, ссылаясь на информационную записку, направленную Антикоррупционной прокуратурой, что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк фигурирует в уголовном деле, .
Плахотнюк подозревается по уголовному делу - "отмывание денег в особо крупных размерах". 8 октября Плахотнюк был вызван в прокуратуру. Сегодня глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь запросил 30-дневный ордер на арест Влада Плахотнюка.