Участие в инициированной Вадимом Красносельским рабочей встрече с главами приняли руководство Администрации Президента и Правительства ПМР. Обсуждали практические вопросы, связанные с жизнедеятельностью городов и районов республики, и новые нормы, предлагаемые к включению в правовую базу.
Как передает пресс-служба президента, говорили, к примеру, о мерах, направленных на дополнительное стимулирование органов местной власти и самоуправления к увеличению местных доходов. Главы госадминистраций считают, что правильным было бы оставлять в муниципальной казне и направлять на развитие подведомственной территории доходы, полученные сверх запланированных показателей. Звучали мнения, что такой подход возможен только в отношении недотационных районов. Правительство, не оспаривая плюсов механизма, основанного на создании фондов развития, отмечает, что его запуск был бы целесообразен в случае бездефицитного госбюджета. У государства на сегодняшний день есть кредиторские задолженности, погашение которых – первоочередная задача. Кроме того, в развитие и благоустройство населенных пунктов вкладываются на государственном уровне (по линии ФКП) значительные средства. Все заработанные средства направляются на выполнение социальных обязательств, обновление социальной инфраструктуры, развитие экономики, подчеркнул в ходе рабочей дискуссии Вадим Красносельский. Выслушав все стороны, их аргументы и доводы, Президент поручил правительству изучить возможность сохранения за местными администрациями части доходов, полученных сверх плана, определиться с механизмом и процентным соотношением.
Обсуждался сегодня и вопрос участия глав государственных администраций в надзоре за строительством на подотчетных им территориях. Президент считает, что их полномочия в этом направлении должны быть шире. По поручению Вадима Красносельского на площадке Администрации Президента будет проведено отдельное совещание, посвященное данной теме.
В повестке встречи поднимался вопрос о реконструкции дамбы в районе села Терновка Слободзейского района. На ее плачевное состояние, которое может привести к катастрофе, обратил внимание Президент. На недавнем аналогичном совещании главе района и Минсельхоза были даны поручения, связанные с восстановлением объекта. Сегодня Василий Тищенко проинформировал о ходе работ. По его словам, решено установить гидравлический шунт, что позволит полностью обновить дамбу. Воплощает проект в жизнь местная организация, имеющая опыт работы в данном направлении. «Стройснабкомплект» – это хорошая организация, которая обладает необходимой техникой и снаряжением. У нее есть скреперы, бульдозеры, экскаваторы. Они приступили к проведению работ 1 октября. На сегодняшний день уже 50% выполнено», – рассказал глава слободзейской администрации. По его словам, изначально планировалось сдать объект к 15 ноября. В процессе фронт работ оказался шире. Пока исполнители укладываются в заявленный график. Максимально возможная задержка – пара недель. Администрация и профильное министерство контролируют ситуацию, ход и качество выполнения работ.
Отметив значимость состояния дамб с точки зрения безопасности граждан, в случае прорыва которых под водой окажутся населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, производственные площади некоторых организаций, Президент поручил проверить состояние каждой из них, причем осмотр должен быть произведен не только с суши, но и с воды.
Еще одно президентское поручение, о выполнении которого спрашивал Вадим Красносельский, – благоустройство места захоронений защитников Приднестровья. Речь идет о Борисовском кладбище города Бендеры. Аллея Героев здесь уже приведена в надлежащий вид. Президентом была поставлена задача привести в порядок и могилы защитников ПМР, умерших в мирное время. Предполагается оформление на площади в 1250 квадратов мемориального комплекса на 250 захоронений. По словам представителя бендерской администрации, уже разработано эскизное предложение будущих памятников. Заключен договор на изготовление полусотни единиц. Нерешенным пока остается вопрос регламентации захоронения на данном мемориальном комплексе. К работе над текстом соответствующего правого акта привлечены представители профильных общественных организаций, сообщили сегодня Главе государства. Вадим Красносельский отметил, что разработка документа затянута (поручение было дано еще два месяца назад), и потребовал ускорить процесс.
Обсуждались и такие темы, как исполнение на местах программы капитальных вложений (работы ведутся в плановом режиме), а также благоустройство парковых зон и пляжных территорий. По мнению Президента, важно брать в расчет мнение местных жителей. Стихийно организованные пляжи должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой с тем, чтобы обезопасить нахождение людей у реки и создать для них комфортные условия, нацелил Вадим Красносельский. Что касается парков и досуговых зон, то практика Тирасполя и Слободзеи показала, что наличие фонтанов приветствуется населением и привлекает большое количество граждан. По поручению Президента изучается возможность возведения фонтанных комплексов во всех городах республики. Тирасполь и Слободзея тоже не останавливаются на достигнутом: в столичном парке авиаторов и напротив памятника Ленину в центре Слободзеи вскоре появятся «сухие» фонтаны.