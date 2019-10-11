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Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10

Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10

Тестировщики уже получили финальную версию.
Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.

Ранее обновление было известно под кодовым названием Windows 10 19H2. Финальная версия уже доступна участниками тестовой программы Windows Insiders, передает ixbt.com.

Ранее Microsoft уже признала, что несмотря на статус, Windows 10 версии 1909 с кодовым названием 19H2 на самом деле не приносит больших изменений. Ноябрьское обновление окажется небольшим апдейтом. Крупные изменения в Windows 10 ожидаются весной 2020 года.

Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10

Тем не менее, это не означает, что в Windows 10 November 2019 Update совсем нет новых функций. Поиск в «Проводнике» теперь может искать и в учётной записи OneDrive, а с заблокированного экрана можно запускать не только Cortana, но и другие голосовые помощники. Также появилась функция добавления новых записей в календарь прямо с панели задач, расширенные возможности управления напоминаниями, и так далее.

ixbt.com
  • Вчера, 21:43
  • DTV
  • Просмотров: 17
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