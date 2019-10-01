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Россияне собираются побороться с Ротшильдами за кишиневский аэропорт

Россияне собираются побороться с Ротшильдами за кишиневский аэропорт

Российский холдинг «Новапорт» сохраняет интерес к аэропорту Кишинева и ждет от правительства Молдовы объявления конкурса. Об этом журналистам сообщил совладелец холдинга Роман Троценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, у нас интерес есть, если они для себя какое-то решение сформулируют: поддерживают они старую концессию, выдвигают новую концессию… Пусть они сами определятся. Мы уже будем встраиваться в тот процесс, который правительство страны для себя посчитает целесообразным. Если они конкурс объявят, мы примем в нем участие», — сказал Троценко, передает noi.md.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон не исключил приход российских инвесторов в Международный аэропорт Кишинева и порт Джурджулешты. При этом он напомнил, что аэропорт нужно вернуть в собственность государства. Сейчас он находится в концессии у компании, с недавних пор принадлежащей Натаниэлю Ротшильду.

Агентство публичной собственности Молдовы подало иск в суд против компании Avia Invest, которая в 2013 году получила в концессию Международный аэропорт Кишинева. 30 августа компания Avia Invest сменила собственника, 95% ее акций принадлежат теперь NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда. Прошлый собственник - олигарх и муж певицы Жасмин Илан Шор - бежал из страны.
noi.md
  • Вчера, 22:00
  • DTV
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