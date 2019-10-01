Чествование отличившихся бендерчан состоялось в парке А. Невского накануне Дня города. Госнаграды, дипломы победителей конкурса «Бендерский пьедестал», награды «За вклад в развитие города» вручили в торжественной обстановке под овации публики.
«Город встречает свой День рождения обновлённым. Мы делаем всё, чтобы каждый житель чувствовал себя комфортно и уютно. Мы благоустраиваем детские сады и школы, ремонтируем социальные объекты. Всё это заслуга каждого из вас. Своим ежедневным трудом вы делаете наш город чистым и зелёным. Всем вместе нам ещё предстоит сделать очень многое», - отметил, поздравляя бендерчан, глава Бендер Роман Иванченко, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
Традиционными госнаградами, Грамотами и Благодарственными письмами главы Государственной администрации поощрили тех, кто своим ежедневным добросовестным трудом и стараниями делает наш город и республику лучше.
В рамках конкурса «Бендерский пьедестал» были названы самые яркие представители различных сфер жизнедеятельности нашего города по 15 номинациям. Каждый из победителей добился успеха и признания в той или иной области.
В этот же день лучшим из лучших среди бендерчан впервые была вручена городская награда за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Бендеры.
Победители конкурса «Бендерский пьедестал»
1. Номинация «Образование» - достижения в обучении воспитанников, внедрение новых педагогических приемов в передаче знаний – заведующий МОУ «Бендерский детский сад № 40» Сагурская Тамара Васильевна.
2. Номинация «Экономика и бизнес» - достижение высоких экономических показателей в производстве новых товаров и услуг на основе инновационных технологий – директор ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» Борисов Валерий Николаевич.
3. Номинация «Культура и искусство» - за выдающиеся достижения, личный вклад в сохранение и развитие культуры города, активную просветительскую деятельность, активное участие в разработке и реализации социокультурных и творческих проектов – педагог МОУ ДО «Бендерская детская художественная школа» Бричак Роман Семенович.
4. Номинация «Здравоохранение» - за верность профессии, вклад в охрану здоровья человека – врач-стоматолог, хирург высшей категории, впервые стал проводить операции по реплантации зубов. «Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный врач ПМР» - Ботнарь Петр Иванович.
5. Номинация «Спорт» - за достижения в спорте на муниципальном и мировом уровне, личный вклад в пропаганду здорового образа жизни – призер Чемпионатов мира и Европы Артемчук Сабина Григорьевна.
6. Номинация «Лидер» - завоевание в текущем году передовых позиций в общественной деятельности – Олейник Юрий Николаевич.
7. Номинация «Промышленность и строительство» - достижение высоких результатов в труде, внедрение инновационных методов работы – Ангелоглу Андрей Иванович, компания «Сильвест». Ремонт кровли муниципальных объектов.
8. Номинация «Инициатива» - разработка и реализация общественно значимых проектов – Чарой Галина Ефремовна. По ее инициативе и при ее поддержке на еврейском кладбище в Бендерах была воздвигнута стела в память о детях, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками.
9. Номинация «Благотворительность и меценатство» - за весомы вклад и поддержку общественно значимых городских мероприятий, спонсирование футбольной команды города – Скибинский Владислав Валерьевич, ООО «Растан».
10. Номинация «Здравоохранение и социальная защита» - за развитие сферы здравоохранения. Основоположник внедрения и применения диагностического ультразвука в лечебных учреждениях г. Бендеры, пионер применения ультразвуковых маркеров хромосомных дефектов плода в комплексном обследовании беременных, «Отличник здравоохранения ПМР» - врач перинатальной ультразвуковой диагностики высшей категории – Деменюк Юрий Александрович.
11. Номинация «Жилищно-коммунальное хозяйство» - реализация качественных мероприятий в сфере ЖКХ, достижение высоких результатов в труде – начальник МУП «КоммуналДорСервис» - Драненко Владимир Иванович.
12. Номинация «Транспорт» - весомый вклад в усовершенствование работы по перевозке пассажиров – директор ООО «Ви-Авто» - Мулява Олег Борисович.
13. Номинация «Торговля и бытовое обслуживание» - внедрение инновационных методов по развитию торговли и услуг на территории города – директор ГУП «Бендерский хлеб» Евтодиев Юрий Федорович.
14. Номинация «Общественная деятельность» - за личный вклад в развитие гражданского общества и активное участие в решении наиболее важных вопросов социального развития города, участие в мероприятиях социальной и культурной направленности – председатель общественной организации «Ветераны войны, труда и Вооруженных сил г. Бендеры» Ильяшенко Юрий Иванович.
15. Номинация «Активный гражданин» - за личный вклад в реализацию мероприятий социальной направленности, активное участие в разработке социальных программ муниципального и республиканского уровней – член Общественной палаты Иванишина Светлана Николаевна.
Городская награда «За вклад в развитие города»
Городской наградой «За вклад в развитие города I степени» были награждены:
- Герис Иосиф Абрамович – председатель Общественного Совета г.Бендеры - Деченко Яков Захарович – главный архитектор г. Бендеры - Кара Юрий Иосифович - Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов
Городской наградой «За вклад в развитие города II степени» были награждены:
- ГОУ «Бендерский медицинский колледж» - Драненко Владимир Иванович – директор МУП «БОСРЭДСОБ» «КоммуналДорСервис» - Кучеренко Константин Константинович – первый директор МУ «Бендерское троллейбусное управление» - Федорченко Виктор Алексеевич – врач физиотерапевт МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр» - Шахов Сергей Александрович – тренер-преподаватель МОУ ДО «СДЮШОР» борьбы им. Г.Н. Баданова
Городской наградой «За вклад в развитие города III степени» были награждены:
- МУ «Централизованная библиотечная система г. Бендеры» - Дмитриенко Зоя Павловна – главный хранитель МУ «Историко-краеведческий музей г. Бендеры» - Владуца Михаил Константинович – депутат Бендерского городского Совета народных депутатов по округу №4 - Марченко Александр Викторович - депутат Бендерского городского Совета народных депутатов по округу №20 - Непомнящий Константин Павлович - врач-травматолог ортопед травматологического отделения ГУ «Бендерская городская больница» - Тарасов Олег Юрьевич – депутат Бендерского городского Совета народных депутатов по округу №3 bendery-ga.org