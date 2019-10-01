Республика Молдова инициировала процедуру кредитования от Европейского инвестиционного банка в размере 100 миллионов евро для реализации проекта „Твердые отходы в Республике Молдова”.
В соответствии с постановлением Правительства, подлежащим публичному обсуждению на сайте рarticip.gov.md, кредит будет выделен несколькими частями путем подписания контрактов на финансирование, причем первый транш составит 25 миллионов евро, передает point.md со ссылкой на ipn.md
Первый взнос будет предназначен для строительства новых санитарных складов, установок для компостирования, восстановления материалов, для анаэробного сбраживания, для механической биологической очистки. Также предусмотрена установка контейнеров и транспортных средств для смешанного и раздельного сбора.
В случае подписания рамочного займа, будет предоставлен и грантовый компонент из Целевого фонда технической помощи Восточного партнерства в размере 10 миллионов евро для разработки технико-экономических обоснований и предоставления долгосрочных решений на региональном уровне и последующей поддержки в реализации региональных проектов.