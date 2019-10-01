Упрощённый порядок приобретения гражданства России квалифицированными специалистами действует с 2014 года, пишет mybusiness.md ссылаясь на «Парламентская газета».
Система простая: Минтруд определяет перечень профессий, в которых нуждается экономика, и иностранцы, владеющие требуемыми навыками, могут в ускоренном порядке натурализоваться.
Изначально квалифицированным трудовым мигрантам нужно было проработать в России три года, прежде чем стать гражданами России. Но 2 октября 2019 года вступил в силу закон, который сократил этот срок, - теперь достаточно потрудиться один год. Одно условие: всё это время работодатель обязан перечислять в Пенсионный фонд страховые взносы за своего иностранного специалиста.
Действующий перечень профессий, которые подпадают под такое упрощение, Минтруд утвердил в 2015 году. Он насчитывает 74 позиции, среди них - медики, монтажники, слесари, токари и электромонтёры разного профиля, газосварщики, математики и директора по экономике.
На очереди - расширение этого перечня. Этот шаг продиктован планом реализации Концепции миграционной политики до 2025 года. На прошлой неделе Минтруд опубликовал проект нового списка для общественного обсуждения, оно продлится до 16 октября.
В новом перечне 135 позиций. Из него выбыло три специальности (они числились в старом списке, а в новом не указаны): врач, врач общей практики (семейный), врач приёмного отделения. Зато стало намного больше узкопрофильных специалистов: реаниматолог, онколог, стоматолог, детский и подростковый психиатр, травматолог, невролог, хирург, энтомолог и т.д. Добавились позиции по среднему звену: медсёстры, акушерки, фельдшеры и лаборанты.
Судя по проекту нового перечня, появился в России спрос и на иностранцев, работающих в области сельского хозяйства: агрономов и агрохимиков, рыбоводов, зоотехников, ветеринаров, слесарей по ремонту сельхозтехники, трактористов. Ещё государство готово упростить приобретение гражданства воспитателям и учителям. Прибавилось и технических специальностей. Среди новых - техник-картограф, технолог пищевой промышленности, инженер по горной промышленности, мастер буровой, механизатор. Интересно, что упростят натурализацию также работникам медиасферы: ведущим, корреспондентам и редакторам.
Новый перечень формировался на основании предложений федеральной исполнительной власти и регионов, уточнили в Минтруде.