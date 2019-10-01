Dnestr.TV

 
0

В Блоке ACUM заявляют о решающей роли Дмитрия Козака в утверждении правительства Майи Санду

В Блоке ACUM заявляют о решающей роли Дмитрия Козака в утверждении правительства Майи Санду

Платформа DA и партия PAS больше не намерены идти одним блоком, а Майя Санду стала премьер-министром в результате давления со стороны спецпредставителя Владимира Путина.

Об этом заявил в эфире телеканала NTS кандидат на должность мэра Тараклии от блока ACUM Степан Цолов, который является представителем Платформы DA в Тараклийском районе, передает omg.md
Опровергая мнение об антироссийской направленности блока ACUM, Цолов сообщил, что представляемая им партия Андрея Нэстасе не является унионистской, партия (Платформа DA - Ред.) выступает за независимость и нейтралитет Молдовы, а "г-н Нэстасе проголосовал в Парламентской ассамблее Совета Европы за возврат России в ПАСЕ, что до этого не делали другие".

Кандидат блока ACUM также привел ранее неизвестные детали формирования правительства Майи Санду, которые, на его взгляд, отвергают обвинения в антироссийском характере блока.

"Если представитель Российской Федерации Дмитрий Козак сказал Додону: "Убери все свои условия и дай власть [блоку] ACUM"; если тут Юг голосует за Россию, а Россия говорит "Дай власть [блоку] ACUM", за кого должны голосовать тараклийцы", - задался вопросом кандидат блока ACUM Степан Цолов, уточнив, что именно благодаря настойчивости Дмитрия Козака блок ACUM оказался у власти.

Вице-премьер правительства России, спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой Дмитрий Козак совершил свой первый официальный визит в Молдову 3-4 июня 2019 года, накануне отречения Демпартии Владимира Плахотнюка от власти. Известно, что до визита Козака в Кишинев, Партия социалистов Игоря Додона намеревалась создать коалицию с Демпартией, и только после переговоров с Козаком Додон принял решение войти в коалицию с блоком ACUM Андрея Нэстасе и Майи Санду. Позже, 8 июня, лидер партии PAS Майя Санду становится премьер-министром.


omg.md
  • Вчера, 21:22
  • DTV
  • Просмотров: 12
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • От прекращения транзита газа через Украину больше всех ...
  • «Tempus Incognitum»
  • Промышленное производство в Приднестровье сократилось н ...
  • Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство
  • В Молдове выработают единую позицию по Приднестровью
  • В Европе задумались о создании новой валюты
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • В Госдуме и Совете Федерации поддерживают идею предоста ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна