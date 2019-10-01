Платформа DA и партия PAS больше не намерены идти одним блоком, а Майя Санду стала премьер-министром в результате давления со стороны спецпредставителя Владимира Путина.
Об этом заявил в эфире телеканала NTS кандидат на должность мэра Тараклии от блока ACUM Степан Цолов, который является представителем Платформы DA в Тараклийском районе, передает omg.md Опровергая мнение об антироссийской направленности блока ACUM, Цолов сообщил, что представляемая им партия Андрея Нэстасе не является унионистской, партия (Платформа DA - Ред.) выступает за независимость и нейтралитет Молдовы, а "г-н Нэстасе проголосовал в Парламентской ассамблее Совета Европы за возврат России в ПАСЕ, что до этого не делали другие".
Кандидат блока ACUM также привел ранее неизвестные детали формирования правительства Майи Санду, которые, на его взгляд, отвергают обвинения в антироссийском характере блока.
"Если представитель Российской Федерации Дмитрий Козак сказал Додону: "Убери все свои условия и дай власть [блоку] ACUM"; если тут Юг голосует за Россию, а Россия говорит "Дай власть [блоку] ACUM", за кого должны голосовать тараклийцы", - задался вопросом кандидат блока ACUM Степан Цолов, уточнив, что именно благодаря настойчивости Дмитрия Козака блок ACUM оказался у власти.
Вице-премьер правительства России, спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой Дмитрий Козак совершил свой первый официальный визит в Молдову 3-4 июня 2019 года, накануне отречения Демпартии Владимира Плахотнюка от власти. Известно, что до визита Козака в Кишинев, Партия социалистов Игоря Додона намеревалась создать коалицию с Демпартией, и только после переговоров с Козаком Додон принял решение войти в коалицию с блоком ACUM Андрея Нэстасе и Майи Санду. Позже, 8 июня, лидер партии PAS Майя Санду становится премьер-министром.