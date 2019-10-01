На совещание государственных секретарей внесён для обсуждения Проект решения Правительства РМ, который предусматривает реорганизацию путем разделения Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» на три акционерных общества: SA „Infrastructura Căilor Ferate din Moldova”; SA „Transport Feroviar de Marfă”; SA „Transport Feroviar de Călători”, передает mybusiness.md
Проект был разработан в соответствии с Законом №. 121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении, а также Законом №. 246/2017 о государственном и муниципальном предприятиях, который предусматривает, что в течение 24 месяцев с момента его вступления в силу правительство начнет реорганизацию государственных предприятий в другие организационно-правовые формы, предусмотренные законом.
Предполагается, что компания будет реорганизована путем разделения на три независимых акционерных общества. Одно будет заниматься грузоперевозками, другое – перевозкой пассажиров, а третье – железнодорожной инфраструктурой в соответствии с Концепцией реформирования ЖДМ, утверждённой постановлением Правительства в 2017 году. Срок реализации тогда был установлен – до 2021 года. Стоимость проекта оценивалась приблизительно в 100 млн евро. Он должен быть реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.
На прошлой неделе министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан заявил, что «от "Железной дороги Молдовы" осталось только название, остальное заложено и перезаложено. Против ЖДМ подано много исков, 7200 сотрудникам не платят зарплату месяцами, и компании приходится брать кредиты, чтобы платить зарплату, и в то же время есть схемы, которыми должна заняться прокуратура».