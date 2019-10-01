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На ГП "Железная дорога Молдовы" ожидаются перемены

На ГП "Железная дорога Молдовы" ожидаются перемены

На совещание государственных секретарей внесён для обсуждения Проект решения Правительства РМ, который предусматривает реорганизацию путем разделения Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» на три акционерных общества: SA „Infrastructura Căilor Ferate din Moldova”; SA „Transport Feroviar de Marfă”; SA „Transport Feroviar de Călători”, передает mybusiness.md

Проект был разработан в соответствии с Законом №. 121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении, а также Законом №. 246/2017 о государственном и муниципальном предприятиях, который предусматривает, что в течение 24 месяцев с момента его вступления в силу правительство начнет реорганизацию государственных предприятий в другие организационно-правовые формы, предусмотренные законом.

Предполагается, что компания будет реорганизована путем разделения на три независимых акционерных общества. Одно будет заниматься грузоперевозками, другое – перевозкой пассажиров, а третье – железнодорожной инфраструктурой в соответствии с Концепцией реформирования ЖДМ, утверждённой постановлением Правительства в 2017 году. Срок реализации тогда был установлен – до 2021 года. Стоимость проекта оценивалась приблизительно в 100 млн евро. Он должен быть реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

На прошлой неделе министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан заявил, что «от "Железной дороги Молдовы" осталось только название, остальное заложено и перезаложено. Против ЖДМ подано много исков, 7200 сотрудникам не платят зарплату месяцами, и компании приходится брать кредиты, чтобы платить зарплату, и в то же время есть схемы, которыми должна заняться прокуратура».

Mybusiness.md
  • Вчера, 21:17
  • DTV
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