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Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

Президент России Владимир Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США. Об этом глава государства заявил в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

По словам Путина, ни у кого нет сомнений, что НАТО — «это просто инструмент внешней политики США». Об этом говорят в Европе, в том числе президент Франции, добавил российский лидер. «Мне даже ничего здесь и придумывать не нужно», — отметил Путин, передает lenta.ru.
Он заметил, что страны НАТО «почти никто не спрашивает» при размещении на их территории вооружений. Это попытка нивелировать стратегический ядерный потенциал России, но она обречена на неудачу, учитывая, какие комплексы есть на вооружении у Москвы, пояснил президент.

Президент также отметил, что приближение инфраструктуры НАТО к границам России «никакой радости не вызывает» у Москвы.

lenta.ru
  • Вчера, 21:26
  • DTV
  • Просмотров: 13
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