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О криминогенной обстановке в республике

О криминогенной обстановке в республике

В период с 4 по 10 октября на территории республики зарегистрировано 176 заявлений и сообщений о преступлениях. По 127 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Как сообщается на сайте МВД ПМР, за отчётный период было зарегистрировано: один грабёж, 36 краж (13 – раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по трём – установлены подозреваемые лица) и три преступления в сфере экономики (раскрыты).

Сотрудниками ОВД были разысканы четыре человека, обвиняемых в совершении преступлений. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали четырёх госдолжников.

За минувшую неделю сотрудники подразделений ГАИ органов внутренних дел составили 907 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлен 21 водитель, управлявший транспортом в состоянии опьянения.

С 4 по 10 октября на территории Приднестровья зарегистрировано десять пожаров, по три – на территории Григориопольского и Рыбницкого районов, два – в Тирасполе, по одному – в г. Каменка и с. Парканы. Погибли два человека. В. г. Григориополь трагедия произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Что стало причиной пожара, унёсшего жизнь человека, в с. Малаешты, ещё предстоит выяснить. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола.

mvdpmr.org
  • Вчера, 21:31
  • DTV
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