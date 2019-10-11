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Операторы сотовой связи РМ выступили против решения правительства предоставить лицензии левобережной компании

Операторы сотовой связи РМ выступили против решения правительства предоставить лицензии левобережной компании

Молдавские операторы сотовой связи Orange и Moldcell выступили против предоставления лицензии телефонной компании «Интерднестрком», которую связывают с финансовым холдингом «Шериф».

Предыдущее правительство демократов Павла Филипа подписало с Тирасполем протокольное решение «Об организации взаимодействия в области электронных коммуникаций», скрепленное 25 ноября 2017 года подписями политических представителей сторон, а в ноябре 2018 года депутаты правящей ДПМ утвердили соответствующие поправки к закону РМ об электронных коммуникациях, передает eadaily.com.

Новый закон предполагает ограничение территории, на которой действует лицензия на использование радиоканалов или частот, исключая Приднестровье. Представители молдавских компаний должны отказаться от диапазона 800 МГц в той части, которая затрагивает левобережье, и передать их ИДК. Это три лицензии, выданные в 2014 году сроком на 15 лет, за которые молдавские провайдеры заплатили по 10 млн евро за каждую.

Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) Республики Молдавия в июле 2004 года на основании секретного решения правительства Василия Тарлева предоставило «Интерднестркому» две лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта CDMA 450 и 800 до 15 июля 2018 года и на предоставление местной фиксированной телефонной связи до 15 июля 2019 года. Это обошлось ИДК в 1 млн долларов, уточняет молдавское информагентсво Mold-street.

eadaily.com
  • Вчера, 21:59
  • DTV
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