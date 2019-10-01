Совет по развитию внешней торговли России будет представлять приднестровские предприятия на рынке РФ, а хорошей площадкой для этого станет Торговый дом Приднестровья в Москве. Об этом заявил на Приднестровском международном инвестиционно-экономическом форуме — 2019 председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений России Максим Черешнев, передает news.mail.ru со ссылкой на ИА REGNUM.
По его словам, это поможет Приднестровью усилить позиции на российском рынке. Здание для Торгового дома уже есть. Оно расположено в центре Москвы (ул. Красная Пресня). В Торговом доме экономические агенты из Приднестровья смогут проводить встречи и презентации, отметил Черешнев.