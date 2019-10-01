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Виталий Игнатьев встретился с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом

Виталий Игнатьев встретился с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом

о внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Во встрече также принял участие Посол по особым поручениям в ранге заместителя министра иностранных дел ПМР Руслан Слободенюк.

В ходе встречи дипломаты обстоятельно проанализировали итоги заседания «Постоянного совещания…», состоявшегося в Братиславе, сообщается на сайте МИД ПМР. Приднестровская сторона обозначила свое развернутое видение относительно причин и факторов, в связи с которыми участники переговоров пока не смогли подписать итоговый протокол встречи и были вынуждены приостановить заседание. Виталий Игнатьев высказался о необходимости постепенного возвращения к регулярному проведению встреч в формате «5+2», а также к активизации работы между раундами на различных уровнях переговорного процесса. Также было отмечено, что подписание помимо всеобъемлющего протокола отраслевых договоренностей на площадке формата может соответствовать интересам положительного продвижения процесса.

В рамках встречи отдельное внимание было уделено Баварской конференции по мерам укрепления доверия, предварительно запланированной на начало ноября с.г. Клаус Нойкирх и Виталий Игнатьев обсудили возможную повестку экспертной работы в рамках конференции.

mid.gospmr.org
  • Вчера, 15:00
  • DTV
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