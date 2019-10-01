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Россия запишет граждан Молдовы в самозанятые для предоставления льгот

Россия запишет граждан Молдовы в самозанятые для предоставления льгот

Граждан Украины, Молдовы и Узбекистана планируют записать в число российских самозанятых. Благодаря такому шагу иностранцы смогут не платить за патент, а трудиться, выплачивая льготный налог. Сумма будет составлять от 4 до 6% от заработка.

Соответствующее предложение Минфин России уже направил в правительство, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Инициатива пока не одобрена, поэтому о конкретных сроках еще не известно, передает point.md со ссылкой на 360tv.ru

Согласно эксперименту министерства, граждане Содружества Независимых Государств, входящего в Евразийский экономический союз, смогут выплачивать налог на профессиональный доход (налог для самозанятых).

Так как он составляет всего 4-6% от заработка, то иностранцам будет выгоднее платить именно эту сумму, чем каждый месяц оплачивать патент (порядка четырех тысяч рублей).

Как отмечают эксперты, подобное нововведение может способствовать привлечению в страну новых работников и компенсации недостающих специалистов.

По словам председателя профсоюза трудящихся мигрантов Рената Каримова, сейчас на территории России проживают около семи миллионов работающих мигрантов. Из них официально трудятся только два миллиона человек, а порядка пяти миллионов предоставляют свои услуги нелегально.
point.md
  • Вчера, 15:06
  • DTV
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