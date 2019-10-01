В связи с началом отопительного периода с 8:00 8 октября ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» информирует о вступлении в силу социальных норм на природный газ на цели отопления на одного человека в месяц в отопительный период, а также о льготе на природный газ на квартиру или домовладение при наличии хотя бы одного льготника, передает ИА Новости Приднестровья.
На цели отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения при наличии приборов учёта (в течение отопительного сезона) в месяц предоставляется: - социальная норма на одного человека в размере – 90 куб. м,
- льгота в размере 100 процентов по плате за природный газ в объеме 167 куб. м, где прописано (зарегистрировано) хотя бы одно физическое лицо, имеющее право на льготы по оплате услуг газоснабжения в соответствии с действующим законодательством ПМР. Льгота устанавливается на одну квартиру или домовладение.
На цели отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения при наличии приборов учёта (в течение отопительного сезона) на 24 дня октября 2019 года предоставляется: - социальная норма на одного человека в размере – 70 куб. м,
- льгота в размере 100 процентов по плате за природный газ в объеме 129 куб. м, где прописано (зарегистрировано) хотя бы одно физическое лицо, имеющее право на льготы по оплате услуг газоснабжения в соответствии с действующим законодательством ПМР. Льгота устанавливается на одну квартиру или домовладение.
Социальные нормы потребления природного газа, учитываемые при предоставлении населению льгот по оплате за услуги газоснабжения на цели пищеприготовления и подогрев воды, не меняются.