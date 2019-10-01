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Правительство представило проект Налогового кодекса

Правительство представило проект Налогового кодекса

В Правительстве представили проект Закона «О введении в действие Налогового кодекса ПМР». Его разработкой в течение двух лет занималась рабочая группа. Помимо органов законодательной и исполнительной власти, в неё входили представители бизнес-сообщества (СПАПП, организация «МОСТ»), а также эксперты Приднестровского государственного университета. Кодекс состоит из 2 частей. В первой изложены общие положения и правила, вопросы учёта и отчётности по налогам и т. д., вторая посвящена специальным налогам (республиканским и местным) и специальным налоговым режимам, передает ИА Новости Приднестровья.

«Самое главное – мы не меняем налоговые инструменты. Для многих обсуждение принятия Налогового кодекса всегда было связано с внедрением в Приднестровье налогов на прибыль, на добавленную стоимость, т. е. введением классической системы налогообложения. Пока, исходя из тех условий, в которых находится экономика Приднестровья, мы не предлагаем делать таких резких манёвров. Налоговый кодекс предусматривает ту же структуру налогов, которая у нас работает сегодня», – подчеркнул председатель Правительства Александр Мартынов.

«При подготовке кодекса во главу угла, прежде всего, ставилась организация цельной системы, которая позволяла бы гармонично реализовывать фискальную функцию государства и обеспечивала комфортные условия ведения хозяйственной деятельности при соблюдении налоговой дисциплины. За счёт включения в обсуждение бизнес-сообществ мы получили возможность совместно обсудить все тонкие моменты», – добавил заместитель председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник.

Основная цель документа – кодификация действующих норм налогового законодательства. Прежними остаются как налоговая нагрузка (на уровне 27%-28%), так и порядок взимания налогов. Основные акценты сделаны на налоговом администрировании.

«Система представлена 4-мя основными подходами при налоговом контроле. Это плановый контроль, который основан на рискоориентированном подходе, внеплановый контроль, хронометражное обследование и контрольная закупка. Рискоориентированный подход применим только при плановом контроле для юридических лиц», – отметила первый заместитель председателя Правительства – министр финансов Татьяна Кирова.

Введение такого подхода анонсировалось давно. По нему уже давно работают во многих передовых странах мира. Суть в том, чтобы добросовестных налогоплательщиков проверять реже, а недобросовестных – чаще. Частота проверок будет составлять 5,3 и 1 год соответственно.

«Предприятия будут включаться в план проверок в зависимости от степени риска ухода от уплаты налогов. Преимуществом такого подхода мы считаем открытость контроля, так как весь перечень критериев, по которым формируются соответствующие группы риска, открыто и полностью прописан в Налоговом кодексе», – пояснила Татьяна Кирова.

С одной стороны, это поможет поощрить тех, кто платит налоги исправно и вовремя, с другой – более плотно заняться теми, кто их укрывает. В целом это поможет дисциплинировать предприятия и стимулировать их соблюдать законы.

«У нас есть предприятия, которые из года в год показывают, к примеру, отрицательную стоимость чистых активов и убытки. При этом работают очень долго на рынке, и внешне мы видим их развитие, а по финансовой отчётности они уже давно обанкротились, и их необходимо ликвидировать. Это как раз один их общепринятых признаков ухода от уплаты налогов. В отношении таких предприятий налоговый контроль будет жёстче: его будут проводить чаще и более пристально», – сказал премьер Мартынов.

Такие инструменты администрирования, как внеплановый контроль, хронометражное обследование и контрольная закупка применяются и сейчас. Кодекс просто конкретизирует их, поясняя, что именно и в рамках какого инструмента может делать налоговый инспектор.

Относительно мер ответственности и урегулирования споров размеры финансовых и штрафных санкций за сокрытие и занижение налогов сохранены на том же уровне. Не меняются и сроки привлечения к ответственности.

В досудебном урегулировании также сохранён действующий механизм, при этом введена возможность обжаловать решения налоговых органов в вышестоящих инстанциях в апелляционном порядке.

А вот налоговое консультирование – новый инструмент. Он предусматривает получение бесплатных индивидуальных и обобщающих консультаций от налоговых органов. Это поможет лучше понимать тонкости налогообложения и избежать непредумышленных ошибок.

Своё мнение о НК высказали и представители бизнес-сообществ.

«Этот законопроект нужно рассматривать вкупе с нашим новым инвестиционным законодательством. Думаем, что этот закон также будут мониторить наши потенциальные зарубежные инвесторы. Та часть, которая либерализует подход в части администрирования, является достаточно привлекательной для них. Мы будем ходатайствовать перед парламентом о том, чтобы документ прошёл режим нулевого чтения, чтобы ещё вместе с бизнес-сообществом отработать специфичные моменты по отраслям», – отметил вице-президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП) Юрий Чебан.

«А я бы хотел добавить касательно понятия «целевое финансирование». Думаю, для многих это очень непростой вопрос, на уровне понятийного аппарата, что такое «целевое финансирование», «целевой договор», «целевые средства». Каждый это видит по-своему, когда нет документа, это оставляет лазейку для частного толкования. Если есть такая возможность, ещё на стадии обсуждения, хорошо бы всё-таки окончательно прописать это понятие – что туда относится, какие есть виды и т. д.», – добавил президент Торгово-промышленной палаты Юрий Ганин.

Законопроект был одобрен единогласно. Теперь его ждёт обсуждение в стенах парламента.

novostipmr.com
  • Вчера, 21:01
  • DTV
  • Просмотров: 20
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