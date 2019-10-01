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Утвержден план мероприятий по проведению Года здоровья

Утвержден план мероприятий по проведению Года здоровья

Как сказал зампред Правительства – министр здравоохранения Алексей Цуркан, сводный документ сформировала межведомственная рабочая группа. В итоге, республиканский план мероприятий вобрал в себя 101 пункт. Среди направлений, на которые составители сделали упор, перечислены пропаганда здорового образа жизни и повышение медицинской грамотности населения, улучшение окружающей среды, снижение смертности граждан от болезней системы кровообращения, туберкулёза, онкологии, алкоголизма, курения и наркомании, профилактика ВИЧ-инфекций, предотвращение дискриминации ВИЧ-позитивных лиц и другие, сообщается на сайте Правительства ПМР.

«В настоящее время в ПМР существует ряд острых проблем – это недуги, связанные с системой кровообращения, онкологией, туберкулезом. Мы наблюдаем некоторые тенденции, которые происходят в мире: связаны они с развитием в мире антивакцинаторского движения, массовым отказом от прививок в ряде стран. Мы можем наблюдать негативные последствия таких явлений. Поэтому мы предлагаем усилить внимание населения, нашей общественности к необходимости соответствующей вакцинации», – заявил Вице-премьер.

Кроме того, Алексей Цуркан подчеркнул, что совсем скоро вниманию членов Правительства минздрав также представит проект концепции по ЗОЖ и программу диспансеризации приднестровцев.

«То есть мы готовим комплекс системных мер, которые охватят все население – начиная от младшего возраста и заканчивая пожилыми людьми», – пояснил докладчик.

Глава Правительства Александр Мартынов поинтересовался, учтены ли в презентованном документе информационные акции, посвященные триаде хорошего здоровья – правильному питанию, сну, физической активности.

Алексей Цуркан ответил, что сегодня разрабатываются презентация и видеоролики по ведению ЗОЖ (в материалах отразят, что нужно делать для поддержания хорошего самочувствия, чего надо избегать, какими могут быть последствия, если не следить, что мы едим, сколько спим и двигаемся).

«При подготовке документов, пожалуйста, активно привлекайте к этой работе специалистов – эндокринологов, терапевтов, кардиологов, чтобы мы могли максимально доступно и точно донести информацию до граждан», – рекомендовал Александр Мартынов.

Далее Алексей Цуркан вынес на рассмотрение членов Правительства проект об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ / СПИД-инфекций и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в ПМР на 2020-2024 годы». По словам Вице-премьера, внедрение в действие нового документа продиктовано тем фактом, что истекает срок старого – он был рассчитан с 2016 по 2019 год.

«Учитывая, что в Приднестровье сохраняется ряд факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение уровня санитарно-гигиенической культуры, а также высокие показатели заболеваемости, инвалидности, смертности от ВИЧ / СПИД-инфекций, требуется внедрить новую программу. Она предполагает ряд направлений по информационному оповещению граждан, проведению соответствующей воспитательной работы, налаживанию работы с населением в части тестирования на ВИЧ-инфекции», – детализировал зампред Правительства.

Проект ГЦП члены Правительства поддержали единогласно.
gov-pmr.org
  • Вчера, 21:08
  • DTV
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