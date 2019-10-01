Жители Кишинева вдыхали большое количество сероводорода в тот период, когда в столице стояла невыносимая вонь.
Анализы, проведенные в лаборатории в Румынии, показывают, что норма концентрации этого токсичного газа составляла 500% от максимально допустимой, сообщает point.md со ссылкой на tvrmoldova.md
Проверка была заказана Серджиу Постикэ, бизнесменом из Кишинева, занимающимся общественными вопросами, он и обнародовал ее результаты.
Сергей Постикэ рассказал, что он обратился к румынским экологическим инспекторам, когда Кишинев задыхался от нестерпимого запаха. Он признается, что был в ужасе, когда получил результаты.
«Вы знаете, что там написал инспектор? Результаты катастрофические. Знаете, насколько далеки они от средних показателей? 500%. Есть европейская норма, которая, вероятно, принята и нами. Превышение на 50% - это уже много», - возмутился бизнесмен.
Более того, предприниматель утверждает, что пробы воздуха были взяты в день, когда в Кишиневе не так сильно ощущался запах.
«Специалисты из Румынии предупредили меня, что может очень плохо пахнуть, но на самом деле ничего химического там не покажет. Они сразу сказали мне, что я рискую, потому что это дорогостоящее исследование. Но результаты угрожающие. Это факты и доказательства, с которыми мы можем идти дальше», - сказал Серджиу Постикэ.
Между тем данные Государственной гидрометеорологической службы показывают, что превышение допустимых норм концентрации не так высоко. Уровень сероводорода в воздухе составил всего 0,008 миллиграмма на кубометр. В 1,3 раза превышена норма для диоксида азота и в 1,1 раза для оксида азота. Ситуация хуже в случае формальдегида, уровень которого превышен более чем в 5,2 раза.
Экологическая катастрофа произошла из-за того, что некоторые предприниматели сбрасывали в канализацию слишком много концентрированных сточных вод. Сейчас деятельность экономических агентов находится под пристальным вниманием властей, чтобы предотвратить новые сбросы.
Генеральная прокуратура установила, что Apă- Canal Chişinău несет ответственность за неприятный запах в городе, потому что проводила неэффективное управление очистными сооружениями. По этому делу было возбуждено два уголовных дела, прокуроры также рассказали об ущербе в 70 миллионов леев.