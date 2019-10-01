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Итоги сотрудничества

Итоги сотрудничества



Центр развития и поддержки гражданских инициатив «Резонанс» подвели итоги и оценку инициативы в борьбе с семейно-бытовым насилием, осуществленной в сотрудничестве с государственными и негосударственными организациями. Мероприятие проходило в формате круглого стола под названием «Три года поддержки и продвижения прав женщин в Приднестровье». Участниками круглого стола стали представители органов исполнительной и законодательной власти, социальных организаций гражданского общества и международные партнеры.

  • Сегодня, 13:53
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