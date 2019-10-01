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Виталий Игнатьев принял руководителей ряда экспертных групп

Виталий Игнатьев принял руководителей ряда экспертных групп

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев провел встречу с руководителями и участниками ряда экспертных групп от Приднестровья с целью обсуждения перспектив дальнейшего продвижения в рамках переговорного процесса. В списке приоритетных тем – экономика и банки, грузовое железнодорожное сообщение и участие транспортных средств из Приднестровья в международном дорожном движении, телекоммуникации, образование, нормативно-правовое и документационное обеспечение граждан, сообщается на сайте МИД ПМР.

Виталий Игнатьев проинформировал профильных специалистов об общих итогах заседания «Постоянного совещания…» в Братиславе, а также о текущих подходах молдавской стороны по основным направлениям социально-экономической и гуманитарно-правовой повестки дня.

Министр нацелил руководителей групп на активную работу в ближайшие недели и формулирование обстоятельных и реализуемых технических предложений по актуальным проблемным вопросам. Особое внимание было уделено необходимости выработки механизма доступа к регистрации в ПРТС транспорта грузопассажирских перевозчиков и решения проблемы водительских удостоверений. Была констатирована недопустимость блокирования текущих счетов приднестровских предприятий в молдавских банках, а также выражено сожаление пробуксовкой реализации обязательств РМ в области телекоммуникаций.

Виталий Игнатьев также сообщил о планах проведения конференции по мерам укрепления доверия в Баварии в начале ноября с.г. и сориентировал руководителей групп на надлежащую к ней подготовку в ходе ближайших контактов с молдавской стороной на экспертном уровне.

mid.gospmr.org
  • Вчера, 17:28
  • DTV
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