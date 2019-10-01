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В Бендерах прошла операция «Перегруз»

В Бендерах прошла операция «Перегруз»

В Бендерах прошла операция «Перегруз». Профилактический рейд проводился в час пик, с семи до девяти утра, когда горожане спешат на работу. Местом проверки маршруток стал КП-1. Здесь госавтоинспекторы останавливали транспорт для осмотра, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

За два часа милиционеры зафиксировали 14 правонарушений. Наиболее часто их выявляли на рейсе Бендеры – Тирасполь, в маршрутных такси № 20. Перегруз в некоторых авто превысил допустимые нормы вдвое.

Как пояснил старший инспектор ОГАИ УВД г. Бендеры Сергей Бордиян, наличие «стоячих» мест в общественном транспорте в час пик (с семи до девяти – утром, с 16:30 до 18:30 – вечером) допустимо, но количество их ограничено. Согласно Правилам дорожного движения, в маршрутном такси можно перевозить стоя не более пяти человек, и это не отразится на безопасности. Если таковых в салоне значительно больше, то автомобиль становится тяжелее и хуже поддаётся управлению. Соответственно, повышается риск, что во время манёвра он поведёт себя непредсказуемо. Поэтому перевоз большего, чем предусмотрено техпаспортом, количества людей, снижает безопасность и качество вождения.

Водителей, которые допустили перегруз машин, ожидает штраф. За пренебрежение правилами перевозки пассажиров им придётся заплатить 55 рублей ПМР.
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:40
  • DTV
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