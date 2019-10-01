Европейский суд по правам человека установил, что Российская Федерация нарушила права человека в отношении двух граждан приднестровского региона. Решение было опубликовано во вторник, 15 октября, сообщает noi.md ссылаясь на ассоциацию «Promo-Lex».
Высокий суд установил, что Правительство Российской Федерации нарушило статьи о праве собственности и праве на эффективное средство правовой защиты.
Таким образом, ЕСПЧ распорядился о взыскании с Российской Федерации суммы в размере 6000 евро в качестве возмещения морального вреда, 13 евро - в качестве покрытия материального ущерба и 3600 евро - в качестве судебных издержек и расходов.
Оба истца являются жителями населенных пунктов, расположенных в зоне безопасности Дубоссарского района. У обоих есть автомобили, зарегистрированные в Республике Молдова, и они часто вынуждены были проходить через таможню.
17 ноября 2005 г. и 21 декабря 2006 г. представители таможенных органов остановили заявителей и конфисковали их автомобили на том основании, что у них молдавские номерные знаки и они не были зарегистрированы в «таможенных» органах региона. Другая причина заключается в том, что заявители не платили определенных таможенных пошлин за временное использование транспортных средств на территории республики. Обоих водителей заставили заплатить штрафы, чтобы вернуть свои автомобили.
Напоминаем, что в сентябре Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав человека по другому делу. Тогда было установлено, что Российская Федерация нарушила право на обучение учеников молдавских школ в приднестровском регионе. В результате ЕСПЧ заставил Россию выплатить 126 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 5 000 евро - в качестве издержек и расходов на представительство в суде. noi.md