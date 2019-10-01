Делегация Европейского союза в Молдове запустила платформу EU4Moldova.md, которая содержит информацию о проектах, реализуемых и финансируемых ЕС в РМ.
Глава делегации Петер Михалко сообщил во вторник на презентации платформы, что за все время сотрудничества в республике реализовано более 1000 проектов, которые напрямую затронули порядка 500 тысяч граждан, а косвенно - почти все население страны, передает point.md ссылаясь на infotag.md
По его словам, информационная платформа является визуализацией факта, показывающим, что поддержка Евросоюза охватывает все населенные пункты и граждан республики.
"Реализованы проекты в области экономики, малых и средних предприятий, благодаря которым создано порядка 15 тыс. рабочих мест. Мы оказали существенную помощь предприятиям, местным общественным организациям, а также открыли для молодежи возможности для налаживания контактов и связей со сверстниками из Европы", - отметил Михалко.
Он сказал, что ЕС предоставил неправительственным организациями 8 млн. евро в качестве поддержки, поскольку их деятельность очень важна для страны в самые тяжелые времена, а также для развития государственных политик во всех областях.
"Хорошее управление государством является одним из наших приоритетов, в том числе в рамках Восточного партнерства. Мы оказали помощь в консолидации государственных институтов. Кроме того, важна сфера правосудия, в которой не всегда все шло гладко, однако следует продолжать прилагать усилия, чтобы реализовать настоящую реформу юстиции, благодаря которой граждане могли бы жить в стране, где есть правосудие, все равны перед законом, а борьба с коррупцией и отмыванием денег является приоритетом", - подчеркнул посол.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску считает, что Молдова должна поставить перед собой стратегическую цель по переходу от потребления внешней финансовой помощи, к ее предоставлению.
"Мы, как общество, не должны до бесконечности быть в ситуации, когда просим помощь. Наши партнеры в иностранных столицах спрашивают о помощи, которую они могут нам предоставить. Но я не чувствую себя комфортно в такой ситуации, и мы, как общество, не должны воспринимать нормально тот факт, что мы постоянно просим помощь. Наша задача заключается в том, чтобы использовать внешнюю помощь, но и задаваться вопросом: чем мы можем поспособствовать достижению приоритетов ЕС?", - сказал он.
По словам министра, этап потребления внешней помощи должен быть временным для Молдовы, после которого наступит время оказывать поддержку другим, что звучит "не так абсурдно, как может показаться на первый взгляд, поскольку Румыния, Польша и Словакия получали поддержку из европейских фондов, а сейчас помогают Молдове".
Попеску считает, что для достижения этой цели необходимо реализовать реформу юстиции, бороться с коррупцией и привлекать инвестиции, поскольку это способствует созданию рабочих мест, увеличению поступлений в бюджет, которые следует направить на самостоятельное развитие социальной и экономической инфраструктуры, а после этого - на поддержку других стран.