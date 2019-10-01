Ситуацию в области переговорного процесса по приднестровскому урегулирования обсудили вице-премьер по реинтеграции РМ Василий Шова и глава управления по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии МИД Германии Михаэель Зиберт.
Как сообщили в бюро по реинтеграции, Шова высказал мнение, что параллельно с выполнением обязательств в рамках так называемого пакета "Берлин плюс", "следует уделять больше внимания повышению эффективности деятельности переговорного формата "5+2", в том числе путем обсуждения параметров модели регулирования и формализации общей позиции посредников и наблюдателей относительно поддержки устойчивого решения, с уважением суверенитета и территориальной целостности РМ", передает point.md ссылаясь на infotag.md
Также состоялся обмен мнениями и идеями относительно организации новой конференции в Баварии о мерах по укреплению доверия в процессе урегулирования приднестровского конфликта, которая запланирована на ноябрь. Ожидается, что в рамках конференции представители Кишинева и Тирасполя продолжат переговоры по протоколу по итогам состоявшегося на прошлой неделе раунда переговоров в формате "5+2". В ходе переговоров, которые прошли в Братиславе, сторонам не удалось прийти к компромиссу по ряду вопросов.
Министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев подтвердил готовность Приднестровья принять участие в Баварской конференции. В ходе состоявшейся в Тирасполе встречи с Михаэлем Зибертом он высказался за "более регулярное проведение заседаний в формате "5+2", а также за добросовестное исполнение Молдовой ранее взятых на себя обязательств и отказ РМ от выдвижения неуместных непроработанных вопросов".