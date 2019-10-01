В Приднестровье подготовили пакет законопроектов, касающихся регулирования и обеспечения функционирования энергетического сектора.
Как сообщает point.md со ссылкой на Infotag, "основной их целью является имплементация требований в сфере энергоснабжения в правовое поле, либерализация рынка и обеспечение бесперебойности поставок газа".
Документы уже одобрены правительством и направлены на принятие в Верховный совет. В частности, речь идет о законопроекте "Об организации и функционировании Агентства по государственному регулированию на рынке энергоснабжения".
Согласно документу, это будет независимый регулятор в области электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения и водоотвода с правами и обязанностями юридического лица. А основная задача - "внедрять политику государства в области энергетики".
По словам председателя правительства Александра Мартынова, данный законопроект, а также "О природном газе", "О магистральном газопроводном транспорте", "О рынке природного газа" появились в результате встреч с делегациями российских предприятий топливно-энергетического комплекса.
"Принятие этих законов является необходимым требованием к работе газотранспортной системы Приднестровья с нового года. При их подготовке, наряду с международными требованиями, учитывались и интересы ПМР в части и самой газотранспортной системы, и механизмов транспортировки и поставки природного газа", - пояснил он. point.md