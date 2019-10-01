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Чиновником в Приднестровье можно будет стать после службы в армии

Чиновником в Приднестровье можно будет стать после службы в армии

Жителей Приднестровья не будут принимать на "государственную гражданскую службу без прохождения службы в армии".

Это предусматривают поправки в законодательство, принятые Верховным советом ПМР в первом чтении. Целью законодательной инициативы является создание условий для роста престижа и привлекательности обязательной службы в армии.

Учитывая новые условия службы в армии, гражданам, желающим занять должность госслужащего, необходимо обязательно пройти срочную военную службу, отмечают авторы инициативы.

"Отношение гражданина к обязанности пройти военную службу характеризует его как способную или, напротив, неспособную к ответственному осуществлению публичной деятельности личность, и поэтому может рассматриваться как особое репутационное требование, предъявляемое к лицам, которые претендуют на занятие должности госслужащего", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее был сокращен срок службы, произошел перевод солдат срочной службы на определенный режим - с 8:00 до 18:00 (за исключением соединений постоянной боевой готовности, сил быстрого реагирования, нарядов, усилений и т. п.). Также был изменен временной период призыва: весенний призыв осуществляется с 1 апреля по 30 июня, а осенний – с 1 августа по 30 декабря. Кроме того, военнослужащие, призванные в армию после первого курса вуза и решившие продолжать обучение на заочном или вечернем отделении, освобождаются от платы за обучение.


  • Сегодня, 19:10
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