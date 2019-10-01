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За необоснованный отказ от заключения договора на вывоз ТБО будут штрафовать

За необоснованный отказ от заключения договора на вывоз ТБО будут штрафовать

За необоснованный отказ специализированной организации в заключении договора на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов будут налагаться штрафные санкции.

Соответствующие поправки в КОАП приняты на пленарном заседании Верховного Совета в окончательном чтении, сообщает novostipmr.com.

По словам автора законодательной инициативы депутата Антона Онуфриенко, данная норма была разработана на основании многочисленных обращений граждан. Наиболее частая причина отказа - отсутствие зарегистрированных (прописанных) в частном домовладении лиц.

В то же время Жилищный кодекс ПМР говорит о том, что специализированное предприятие, занимающееся сбором и вывозом ТБО, обязано заключить договор с обратившимся гражданином. В случае если договор не заключён, необходимо уплачивать налог на мусор.

После вступления закона в силу гражданин при отказе предприятия заключать договор сможет обратиться в прокуратуру. Если отказ будет признан необоснованным, специализированную организацию предлагается штрафовать. Размер штрафных санкций может составить от 100 до 200 РУ МЗП (от 1840 до 3680 рублей).

novostipmr.com
  • Сегодня, 09:05
  • DTV
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